Ben je op vakantie of een weekendje weg, dan kun je in allerlei slechte slaapsituaties terechtkomen. Denk aan een keihard matras, snurkende medereizigers of een hete tent. NU.nl vroeg twee experts hoe je toch je uren kunt pakken.

Waar je ook heen gaat en hoe je vakantie er ook uitziet: je hoopt in ieder geval goed te slapen. Lukt dat niet, dan kan dat al snel tot frustratie leiden. En dat moet je zien te voorkomen, zegt Alies Coster, slaapexpert en oprichter van Sucsleep.

"Als je je gaat opwinden omdat je niet kunt slapen, heb je er een probleem bij." Coster vertelt over het zogeheten first night effect. Slaap je voor het eerst op een voor jou onbekende plek, dan kun je daar last van hebben. En dat kan wel vier nachten duren.

"Het kan zijn dat je je dan onbewust onveilig voelt", zegt Coster. "Het is geen officiële diagnose, maar we zien wel dat veel mensen slecht slapen op vakantie."

De slaapexpert denkt dat dit verschijnsel goed te verklaren is: voor goede slaap is het belangrijk dat je je op je gemak voelt. Het kan helpen om je eigen kussen, deken of knuffel mee te nemen, tipt zij.

Slapen spoelt je brein schoon

Slaap je structureel niet goed, dan kan dat allerlei gevolgen hebben voor je gezondheid. "Tijdens je slaap vinden herstelprocessen plaats", zegt slaapexpert en psycholoog Cyntha Bogaart. "Je brein spoelt zich als het ware schoon."

Dankzij deze processen gaan we gezond en energiek door het leven. Ook ben je beter in staat dingen te onthouden en met emoties om te gaan. Chronisch niet goed slapen kan onder meer in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker en obesitas.

Hoe je op vakantie dan toch goed slaapt? Door in ieder geval niet je slaapritme om te gooien, weet Bogaart. "Je denkt op vakantie misschien al snel 'lekker uitslapen', maar een onregelmatig slaappatroon helpt juist niet."

Uitslapen bestaat eigenlijk niet. "Je kunt wel langer slapen, maar je wordt niet uitgeruster wakker." De processen die je tijdens je slaap doormaakt, kunnen best veel energie kosten. En hoe langer je slaapt, hoe vermoeiender dat is.

Als je op vakantie niet goed slaapt, heeft Coster deze tips: Probeer bij warmte af te koelen door warm te douchen of een kop thee te drinken.

Dwing jezelf niet in slaap te vallen. Het is beter om iets later naar bed te gaan en korter te slapen dan gefrustreerd te liggen woelen.

Zorg dat je ook op vakantie actief blijft: bewegen maakt moe.

Drink en eet niet te veel laat op de avond.

Een snurkende reisgenoot of andere geluiden kun je proberen om te zetten in iets positiefs. Bijvoorbeeld het geluid van golven die op het strand slaan.

Heb je thuis bepaalde rituelen voor het slapengaan, dan kan het nuttig zijn daar ook op vakantie aan vast te houden.

Een nacht slechte slaap is niet zo erg

Bogaart gelooft niet dat er één enkele manier is om goed te slapen. "Misschien is de truc wel dat we gaan beseffen dat wat je overdag doet veel belangrijker is voor een goede nachtrust dan bepaalde rituelen voor het slapengaan."

Toch heeft zij ook een aantal tips: "Ben je gevoelig voor lichtbronnen of geluid, vergeet dan niet je slaapmasker en oordoppen. En is het heel warm, dan leg ik weleens een koelelement in bed voordat ik erin ga liggen."

"Verder is het vooral belangrijk om voldoende slaapdruk op te bouwen, door op zijn minst een wandeling te maken. Op vakantie heb je misschien minder slaap nodig omdat je nou eenmaal minder energie verbruikt."

Een ritme aanhouden kan ook helpen. "Niet alleen voor het naar bed gaan en opstaan, maar ook voor wanneer je eet." Eén nacht slechte slaap is bovendien zo erg niet. "Weet dat het heel normaal is om niet altijd een fantastische nacht te hebben."