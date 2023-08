Het regent al weken vrijwel non-stop, maar nu breekt eindelijk de zon door. Wat voor effect heeft een grote weersomslag op onze mentale en fysieke gezondheid en wat kunnen we ertegen doen?

"De wisselingen in het weerbeeld hebben nu hoogstwaarschijnlijk geen impact op onze fysieke gezondheid', zegt Janet Boekhout, gezondheidspsycholoog aan de Open Universiteit. "Het zijn namelijk geen extreme weersomstandigheden."

Toch kan de manier waarop wij het weer mentaal ervaren best invloed hebben op onze fysieke gezondheid, denkt Boekhout. "Misschien heb jij je ontzettend verheugd op je vakantie en iedere dag naar het strand gaan, maar blijkt het iedere dag te regenen."

"Dan staat het slechte weer jouw plannen in de weg. Het verschilt per individu hoe je hier vervolgens mee omgaat. Waar de een zijn plannen snel aanpast en bijvoorbeeld besluit het huis op te knappen, zal een ander daar misschien meer van balen."

'Het weer is ongrijpbaar'

Babette Bais, als wetenschapper onder andere gespecialiseerd in lichttherapie, denkt dat de klachten die opspelen bij het huidige weerbeeld vooral komen doordat we het weer zelf niet kunnen beïnvloeden.

"Het is ongrijpbaar, mensen hebben dingen graag onder controle. En als dat niet lukt, kan dat een verstoring van je mentale balans met zich meebrengen", zegt Bais.

Boekhout: "Als dat lang genoeg duurt, of er komen meer problemen bij die voor je gevoel niet zijn op te lossen, kan stress ontstaan. En blijft stress lang aanhouden, dan kan dat leiden tot fysieke problemen."

De bewolking zou geen effect moeten hebben op je gevoelens

Los daarvan is er ook nog zoiets als een 'seizoensgebonden affectieve stoornis'. Daar heb je last van als je in de herfst en winter een winterdepressie krijgt. "Daarbij horen gevoelens van somberheid, veranderingen in stemming en gedrag en zelfs een depressie."

"Je kunt er gevoelig voor zijn, maar zo snel gaat dat meestal niet. Een seizoensgebonden stoornis uit zich in de meeste gevallen pas als er al tijden geen zonlicht meer is", zegt Boekhout.

En dat is deze zomer niet aan de hand, zegt Bais. Op een bewolkte dag krijgen we genoeg licht binnen, weet zij. Ga dus naar buiten, ook al is het slecht weer. "Het feit dat we nu door bewolking iets minder daglicht hebben, zou geen effect hoeven hebben op het ontwikkelen van sombere gevoelens."

Foto: ANP

Wandelen in de ochtend kan helpen

"Daglicht komt binnen via je ogen en vindt via je oogzenuwen een weg naar je hersenen", legt Bais uit. Daarnaast wordt zonlicht ook opgenomen door je huid, om vitamine D aan te maken.

Goed om te weten is dat het effect van licht een tijdje aanhoudt. Omdat het aan het begin van de zomer mooi weer was, kan het best zijn dat je daar nog steeds de vruchten van plukt.

Renate van de Graef, verpleegkundig specialist ggz bij het LichtCafé (onderdeel van GGzE), tipt de ochtend als het beste moment om naar buiten te gaan, of het nou droog is of niet. "Dat is het moment waarop je biologische klok gereset kan worden. Door dat te combineren met een wandeling verlaag je tegelijkertijd het stresshormoon in je bloed."