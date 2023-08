Ouder worden: veel mensen zien er als een berg tegenop. Hoe kan het toch dat we zo vrezen voor die eerste grijze haren, of tekenen van rimpels?

"Als oud zijn gekoppeld zou worden aan wijsheid en levenservaring, zouden we er heel anders tegenaan kijken", zegt Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Woertman schreef het boek Wie ben ik als niemand kijkt?, over de rol van schoonheid en identiteit in het leven van vrouwen boven de veertig. Volgens haar leven we in een tijd waarin we jong en autonoom zijn als idealen beschouwen.

"Veel mensen hebben bij ouder worden een beeld van lelijk worden, rimpels krijgen en niet meer meetellen", onderstreept Wies Verbeek, journalist en auteur van het boek 'n Beetje leuk ouder worden. Dat is volgens haar ook niet gek: in de media en commerciële wereld is het ouder worden lang negatief neergezet.

De paradox is dat we denken ongelukkiger te worden, terwijl we in de praktijk juist gelukkiger worden.

Ellen Heuven, onderzoeker naar positief oud worden

Zo lijken reclames waarin ouderen voorkomen zich vooral te richten op de meer problematische kant van ouderdom. Denk aan hulp en zorg nodig hebben en het aanprijzen van crèmes tegen rimpels. Ellen Heuven, trainer en onderzoeker naar positief oud worden, denkt dat die beelden ons negatief beïnvloeden. "Ze vertellen ons dat ouder worden een neergaande lijn is en dat ons levensgeluk afhangt van jeugdige schoonheid."

Terwijl volgens haar juist het tegendeel waar is. "De paradox is dat we denken ongelukkiger te worden, terwijl we in de praktijk juist gelukkiger worden. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we voor ons welzijn minder afhankelijk worden van de meningen van anderen en groeien in zelfliefde."

'Ben je dertig, dan is vijftig heel oud'

De weerzin tegen ouder worden heeft niet alleen te maken met uiterlijk, denkt Verbeek. Ook ervaringen uit het verleden spelen mee. Daarnaast schuift het gevoel van wat 'oud' is ook steeds op.

"Ben je dertig, dan is vijftig heel oud. Dat komt doordat je jezelf de hele tijd vergelijkt met degenen met wie je omgaat. Zij lopen tegen dezelfde situaties aan en ervaren dezelfde klachten", zegt de auteur.

"Daarbij heeft iedere levensfase zijn eigen uitdagingen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Op je dertigste ben je wellicht bezig met je carrière, je relatie en het kopen van een huis. Terwijl je op je vijftigste te maken hebt met heel andere uitdagingen."

Ons zelfbeeld loopt achter de feiten aan

We zien en beleven onszelf als jonger dan we zijn, ziet Woertman. "Omdat ons zelfbeeld altijd achter de feiten aanloopt. Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen die in korte tijd veel zijn afgevallen; zij lopen alsof ze nog wat forser zijn."

Dat geautomatiseerde gedrag kan er ook voor zorgen dat we onbewust negatief naar ouderdom kijken. We zijn ons er namelijk niet van bewust dat we veelal uitgaan van stereotype beelden die we in ons hoofd hebben opgeslagen.

Dat onderstreept Josanne Huijg, onderzoeker naar betekenisvol ouder worden bij de Leyden Academy on Vitality and Aging. "Onze onbewuste beelden van ouder worden blijven vaak ons hele leven negatief." Maar volgens Huijg is er ook positief nieuws: "Je bewuste beelden worden, naarmate je zelf ouder wordt, steeds positiever."