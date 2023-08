Reis je met het vliegtuig, dan kan dat flinke stress opleveren. Als je de drukte en hectiek zoveel mogelijk wil vermijden, is dit dé manier hoe jij zo snel mogelijk door de securitycheck gaat en op dat strandbedje kunt neerploffen.

Het beste is zo min mogelijk mee te nemen en licht te reizen. Zo ga je met een kleine rugtas makkelijker door de securitycheck dan met een trolley, omdat een kleinere tas makkelijker te controleren is.

Verder is het belangrijk om in de gaten te houden wat wel en niet mee mag. Medicijnen kunnen gewoon in de handbagagetas, eventueel met medische verklaring. Je laptop ook, net als kaas en andere soorten voedingsmiddelen.

Een nagelvijl, schaartje of pincet kun je ook inpakken. Maar dan mag het scherpe gedeelte niet langer zijn dan 6 centimeter.

Ook kabeltjes voor je telefoon, laptop of camera mogen mee. Die hoef je niet op een specifieke manier op te rollen of op te bergen, maar kunnen zo in je tas.

Verder is ook een powerbank geen probleem, al kunnen er wel voorwaarden worden gesteld aan de capaciteit van het apparaat. Om zeker te weten dat die van jou geen probleem oplevert, kun je dat het beste checken bij je luchtvaartmaatschappij.

Zeker in de zomer ontstaan lange rijen bij de security, maar er zijn manieren om er sneller langs te komen. Foto: ANP

Of je door de securitycheck komt met een kinderwagen, hangt af van het soort kinderwagen en de maatschappij waarmee je vliegt. Mag de kinderwagen wel mee, dan is het handig om alle losse spullen op te bergen in één tas.

Vloeistoffen mogen gewoon mee in je handbagage, maar onder voorwaarden. Vloeistoffen mogen alleen mee als je ze in verpakkingen van 100 milliliter in een hersluitbare, doorzichtige plastic zak stopt. In totaal is 1 liter per persoon toegestaan.

"Die doorzichtige zak is nodig omdat security zo in één keer kan zien hoeveel vloeistoffen in je handbagage zitten. Dan hoeven we niet iedere keer een toilettas of meerdere zakken open te maken. Anders kost het erg veel tijd", zegt een woordvoerder van Schiphol.

"Op Schiphol hebben we de nieuwste CT-scans, die vloeistoffen in handbagage kunnen scannen. Je flesjes drinken hoef je daarom niet meer uit je tas te halen. Op andere luchthavens zul je dat misschien nog wel moeten doen."

Je mag al vanaf 2014 vloeistoffen bij je houden in het vliegtuig. Het gaat dan niet alleen om water en andere sapjes, maar ook om gels, crèmes, zalfjes en spuitbussen.

Een plastic drinkflesje kun je zonder problemen in je tas stoppen, ook met inhoud. Heb je een metalen flesje, dan moet je die eerst legen. "De CT-scans kunnen vloeistoffen in drinkflessen scannen, maar bij flessen van metaal is dat moeilijker te controleren. Een fles van kunststof mag wel gevuld mee", zegt de Schiphol-woordvoerder.

Op Schiphol kun je alles in je tas laten zitten. Foto: ANP

Naast je bagage en de inhoud daarvan kun je ook letten op welke kleding je aantrekt. "Je jas en ook je capuchon zijn een verdikking op je lichaam. Hier gaat de scanner op af. Daarom adviseren we mensen dunne en aansluitende kleding aan te doen."

Veel laagjes aantrekken is een handige manier om een volle tas te voorkomen. Maar hou er dan wel rekening mee dat je langer bezig bent bij de beveiliging. "Bij de securitycheck moet je het allemaal weer uittrekken. Dat kost tijd."

Je schoenen kunnen ook het verschil maken. Met bijvoorbeeld sneakers, gympen of instappers kom je makkelijker door de scanner. "Alle schoenen boven de enkel moeten uit. Dat is omdat in hoge schoenen items verstopt kunnen zitten."

Wil je toch graag die hoge laarzen aan, doe ze dan vast uit terwijl je in de rij staat te wachten. Datzelfde geldt voor je jas, vest of trui. Dat scheelt weer tijd en zo hoeven de mensen achter jou ook minder lang te wachten.

Voor sieraden en riemen geldt dat je die gewoon kunt omhouden, tenzij ze zo groot zijn dat je er iets in kunt verstoppen. "Ook omdat de scanner de verdikking van een grote gesp registreert en dus zal afgaan."

Verder adviseert de woordvoerder in de rij alvast je zakken leeg te halen en de inhoud in je tas te stoppen. "Heel vaak zien we mensen met paspoort en boardingpass in de rij staan, maar die heb je niet nodig bij de securitycheck."