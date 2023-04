De zesde plaats op de coëfficiëntenlijst hoeft zeker niet het eindstation van Nederland te zijn. Frankrijk is het volgende potentiële slachtoffer. Maar welke successen moet de Eredivisie halen om nog dit seizoen de Ligue 1 te overvleugelen? En welke beloning is er gekoppeld aan een mogelijk nieuw huzarenstukje?

De Europese voetbalcompetities worden vaak ingedeeld in enerzijds de 'Big Five' en anderzijds de rest, waarbij de Premier League, de Bundesliga, La Liga, de Serie A en de Ligue 1 als de vijf toonaangevende competities gelden. Het is nog moeilijk voor te stellen, maar het is mogelijk dat de Eredivisie binnenkort de Ligue 1 vervangt als lid van de 'Big Five'.

In de aanloop naar de returns in de kwartfinales van de Europa League en Conference League heeft Nederland een achterstand van slechts 1,864 punten op Frankrijk, dat al jaren de vijfde plaats bekleedt. Ter illustratie: de voorsprong van de Eredivisie op de Portugese competitie is 3,418 punten. Zoals bekend heeft Nederland nog twee troeven: AZ en Feyenoord.

De Alkmaarders proberen vanavond tegen Anderlecht de 2-0-nederlaag uit de eerste ontmoeting in de Conference League-kwartfinale weg te poetsen. Feyenoord daarentegen verdedigt in Rome een 1-0-voorsprong tegen AS Roma op weg naar een mogelijke halve finale in de Europa League.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst 2018-2023: 1. Engeland - 106,998

2. Spanje - 91,712

3. Duitsland - 81,856

4. Italië - 78,783

5. Frankrijk - 61,164

6. Nederland - 59,300

7. Portugal - 55,882

8. België - 42,200

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Nederland kan dit seizoen nog veel punten verdienen

Nog punten genoeg te verdienen. Een zege van een club levert Nederland 0,4 punten op en een gelijkspel is goed voor 0,2 punten. Bij Frankrijk liggen deze scores op 0,33 punten (zege) en 0,17 punten (remise). Voor het bereiken van de halve finale ligt per club een bonus van 0,2 punten klaar voor het land. Eenzelfde coëfficiëntenpremie is verbonden aan een finaleplaats.

Nederland kan dit seizoen nog maximaal vier punten verdienen: 3,2 punten bij de maximale score in de duels (als AZ en Feyenoord vanaf nu alles winnen) en 0,8 punten als bonus. Bij Frankrijk ligt dit maximum op 1,67 punten doordat alleen OGC Nice nog in de race is. De nummer negen van de Ligue 1 ontvangt vanavond FC Basel nadat de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Conference League eindigde in een 2-2-gelijkspel.

Bij een uitschakeling van Nice en een plaatsing van Feyenoord en/of AZ loopt Nederland razendsnel in en zal het van de prestaties in het restant van het seizoen afhangen of de Eredivisie de vijfde plaats in handen krijgt. De nummer vijf van de bijna voltooide coëfficiëntencyclus 2018-2023 mag in het seizoen 2024/2025 met drie clubs rechtstreeks deelnemen aan de eerste fase van de Champions League.

Dat is nieuw, want jarenlang moest de nummer drie van het land dat vijfde staat op de coëfficiëntenlijst de voorronde in. Vanaf 2024 nemen vier clubs extra deel aan het elitetoernooi en een van die tickets is dus voor de nummer drie van Frankrijk of Nederland. Verder is het zeer waarschijnlijk dat de nummer vier van een van die competities mag meedoen aan de voorrondes van de Champions League, al moet de UEFA de precieze ticketverdeling nog bekendmaken.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst 2019-2024: 1. Engeland - 84,356

2. Spanje - 72,141

3. Duitsland - 66,642

4. Italië - 66,141

5. Nederland - 50,700

6. Frankrijk - 50,581

7. Portugal - 44,982

8. België - 34,400

9. Schotland - 29,650

10. Oostenrijk - 27,800

Na de zomer liggen er sowieso kansen voor de Eredivisie

Mocht Frankrijk dit seizoen de aanval van Nederland afslaan, dan liggen er na de zomer weer kansen, al helemaal doordat het relatief slechte seizoen 2018/2019 niet meer meetelt. Ajax haalde destijds sensationeel de halve finales van de Champions League, maar de overige clubs stelden ronduit teleur. De Eredivisie finishte op een coëfficiënt van 8,600, waar de Ligue 1 een score van 10,583 realiseerde. Dat betekent dat Nederland in de cyclus 2019-2024 Frankrijk al voorbij is, al is de marge met 0,119 niet riant.

Wat de Eredivisie in de kaart kan spelen, is dat ze nog een laatste seizoen voordeel kan putten uit het relatief beperkte aantal Europese deelnemers. Nederland hoeft ook na de zomer elke score slechts door vijf te delen (conform het aantal clubs bij de start van de campagne), terwijl bij Frankrijk elk resultaat door zes gaat.

Ook kan de Eredivisie nog profiteren van de overgewaardeerde Conference League. Nederland begint met twee clubs aan de voorrondes van dit toernooi, Frankrijk slechts met één. De Ligue 1 moet zijn punten vooral halen in de Champions League en Europa League, maar in deze toernooien zijn op wedstrijdniveau (zonder bonussen) net zoveel punten te verdienen als in de Conference League.