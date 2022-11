Podcast Hoe beïnvloeden spanningen de uitkomst van de klimaattop in Egypte?

NU.nl zoekt in deze podcastserie antwoorden op vragen die binnenkomen via ons reactieplatform NUjij. In deze aflevering onderzoekt Lieke Loman welke spanningen er zijn op de klimaattop in Egypte en hoe die de mogelijke afspraken beïnvloeden.

Wordt het een hoop "blablabla", zoals klimaatactiviste Greta Thunberg vorig jaar over de bijeenkomsten zei? Of kunnen we wel degelijk iets verwachten? Dat vraagt Lieke aan onze klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm en Detlef van Vuuren, wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

