NU.nl zoekt in deze podcastserie een antwoord op vragen die binnenkomen via het reactieplatform NUjij. In deze aflevering onderzoekt Lieke Loman hoe het kan dat we geluid van het magnetisch veld rond de aarde kunnen horen, én wat we met dat geluid kunnen. Ze praat met onze wetenschapsredacteur Lennart 't Hart en met Lennart de Groot, aardwetenschapper bij de Universiteit Utrecht.

