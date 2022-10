In deze aflevering onderzoekt Lieke Loman waarom Rusland nog een zetel in de VN-Veiligheidsraad heeft, terwijl het land oorlog voert in Oekraïne. Ze praat met NU.nl buitenlandexpert Matthijs le Loux en met Jaïr van der Lijn van het Stockholm International Peace Research Institute.

