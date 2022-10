NU.nl zoekt in deze podcastserie een antwoord op vragen die binnenkomen via het reactieplatform NUjij. In deze aflevering onderzoekt Lieke Loman hoe een vinvis groene energie opwekt, naar aanleiding van het nieuws dat afgelopen weekend zo’n dier aanspoelde in Westkapelle. Ze praat met onze wetenschapsredacteur Lennart ’t Hart en met Pepijn Kamminga, die beheerder is van de zoogdiercollectie van Naturalis in Leiden.

Heb je vragen voor NU.nl? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kan reageren via NUjij.

Je kunt je ook gratis abonneren op de NU.nl zoekt uit-podcast. Dat kan via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcastapp.