NU.nl zoekt in deze podcastserie een antwoord op vragen die binnenkomen via het reactieplatform NUjij. In deze aflevering onderzoekt Bas Scharwachter waarom wetenschappers zoveel interesse hebben in Venus, terwijl de planeet niet geschikt is om op te leven. Scharwachter praat met onze wetenschapsredacteur Lennart 't Hart en met Daphne Stam, planeetwetenschapper aan de TU Delft.