In de NU.nl zoekt uit-podcast zoeken we een antwoord op vragen die binnenkomen via het reactieplatform NUjij. In deze aflevering onderzoekt Lieke Loman of het nieuwe betaald ouderschapsverlof de personeelstekorten groter kunnen maken.

Heb je vragen voor NU.nl? Dan kun je ons altijd mailen op podcast@nu.nl of je kan reageren via NUjij.

Je kunt je ook gratis abonneren op de NU.nl zoekt uit-podcast. Dat kan via Apple Podcasts, Spotify of jouw favoriete podcastapp.