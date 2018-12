NU.nl breidt uit met een uitagenda. Deze, door de redactie samengestelde agenda, biedt een overzicht van wat er te doen is in Nederland en is nu te gebruiken.

De uitagenda is te vinden bovenaan de voorpagina van NU.nl, op de plek waar voorheen de aandelenkoersen stonden, en geeft een zo compleet en relevant mogelijk overzicht van wat er te doen is in Nederland.

Dag, avond of uitje met kinderen

Voorlopig kan de gebruiker kiezen uit drie type uitjes: een dag uit, een avond uit of een dag uit met kinderen. Vervolgens kan het gebied worden geselecteerd aan de hand van provincies.