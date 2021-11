Via de mail en NUjij krijgen we bij NU.nl dagelijks berichten van lezers die foutjes ontdekken in artikelen of ideeën hebben voor de website en de app. Deze berichten vinden we heel fijn, omdat het ons helpt bij het nog beter maken van NU.nl. Om de gesprekken met ons nog toegankelijker te maken, experimenteren we volgende week met een klein lezerspanel van veertig kritische meelezers. En daar kan jij onderdeel van zijn!

In het kort: Wat? Geef ons tips en kom met ideeën voor het nieuws.

Wanneer? Maandag 15 november tot en met zondag 21 november.

Waar? In een besloten groep op de berichtendienst Telegram.

Aanmelden via deze link

Van 15 november tot en met 21 november willen we samen met een groep bezoekers van NU.nl dagelijks in gesprek gaan over het nieuws van die week, de keuzes die de redactie maakt en de vragen die jullie hebben. We zoeken bezoekers die betrokken zijn bij het nieuws en een idee hebben hoe wij NU.nl kunnen verbeteren.

Het lezerspanel vindt online plaats in de de berichtendienst Telegram. In de groep op Telegram ga je in gesprek met de redactie en andere gebruikers van NU.nl. Je telefoonnummer is voor de andere panelleden niet zichtbaar.

We verwachten dat je actief meepraat in de app en eens per dag een korte vragenlijst invult of poll beantwoordt. Je ontvangt een bol.com-cadeaubon van 25 euro als bedankje voor je deelname.

Hoe geef ik mij op?

Interesse in dit experiment? Meld je dan aan via deze link. Mocht je door ons uitgekozen worden om deel te nemen in de groep, dan ontvang je later deze week de uitnodiging en verdere instructies. Heb je eerst nog een vraag voordat je je aanmeldt? Laat deze achter in de NUjij-reacties of mail naar Arie Bart de Vries (arie.bart.de.vries@dpgmedia.nl).