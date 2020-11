Deze week vieren wij de eerste verjaardag van ons TikTok-account. Wat startte als een spontaan experiment, groeide uit tot de grootste Nederlandse nieuwsbron voor jongeren op TikTok. Inmiddels heeft NU.nl 70.000 volgers en meer dan een miljoen likes. Dat ging niet zonder slag of stoot. Deze vijf lessen leerden wij tijdens ons eerste jaar op TikTok.

Het Chinese sociale medium staat bekend om de korte video's die worden ondersteund door muziek. Het platform is vooral populair onder jongeren en wordt overspoeld met dansjes en sketches die inhaken op korte trends. Om ook het nieuws toegankelijk te maken voor deze doelgroep, verscheen op 15 november 2019 de eerste NU.nl-TikTok.

Les 1: Er is altijd wel iets wat bij je past

Door trends (letterlijk) in een NU.nl-jasje te gieten, probeerden we in onze eerste video's de jonge doelgroep een kijkje achter de schermen te geven. Naast dat het lastig was een journalistiek haakje te vinden bij elke trend, bleek het enthousiasme bij de rest van de redactie om mee te doen niet heel groot. De lockdown in maart dwong socialemediaredacteur Ingeborg Veen om video's zonder collega's op te nemen. "Tijdens de eerste lockdown raakte ik zelf TikTok-verslaafd en zag ik dat simpelweg verhalen vertellen ook goed werkte op de app", aldus Ingeborg. "Toen dacht ik: waarom vertellen we het nieuws niet gewoon aan onze volgers? Zonder dansjes."

Les 2: Wees herkenbaar

NU.nl brengt het nieuws snel en betrouwbaar, voor iedereen, en dit willen we ook op TikTok doen. Hoewel premier Mark Rutte tijdens de bekende persconferenties ook weleens het woord richt tot jongeren, is er onder die doelgroep vaak veel onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen. Door direct na de persconferentie op een toegankelijke manier de maatregelen uit te leggen, vormen we voor onze volgers een betrouwbare bron. "Het samenvatten van de persconferenties werd uiteindelijk echt ons ding", zo beschrijft Ingeborg. "Volgers begonnen zelfs op de dag voor een persconferentie te vragen of we wel weer gingen samenvatten, want dan begrepen ze het tenminste."

Les 3: Blijf experimenteren

Op TikTok is de volledig gepersonaliseerde voorpagina (ook wel de For You Page) de plek waar video's worden bekeken. Video's waarvan het algoritme denkt dat jij ze leuk vindt, komen ongevraagd op je voorpagina. Gebruikers komen daardoor niet snel op een accountpagina van een merk. Als een video wel snel door veel mensen leuk wordt gevonden en veel reacties ontlokt, krijg je dit direct terug te zien in de kijkcijfers. Op TikTok word je door het algoritme niet afgerekend op een mindere video, dus durf te experimenteren (en blijf dat doen).

Les 4: Hou het simpel

Op TikTok zijn er weinig regels waar je je aan hoeft te houden en video's vereisen weinig middelen. De lessen van andere sociale media konden meteen na het aanmaken van ons account de prullenbak in. Alleen het installeren van de app is al genoeg, doordat TikTok zelf een heel palet aan mogelijkheden heeft om je video's te bewerken. En juist het 'amateuristisch' bewerken van video's en het persoonlijke slaan aan bij het TikTok-publiek. Vergeet Premiere Pro, stap voor de camera en bewerk je video's in de eigen app van TikTok.

Les 5: Weet wat er speelt en blijf kritisch

Met de start van NU.nl op TikTok kwamen er van binnen en van buiten de redactie bezorgde reacties over de privacy en de keuzes van het medium. Toch hebben we besloten ermee door te gaan, omdat we jongeren in onze video's juist op deze zorgen over de privacy en het bedrijf wijzen. Jongeren horen van hun ouders en in de media dat er heel wat mis is met TikTok, maar willen niet van hun favoriete app af. Door helder uit te leggen waar die zorgen vandaan komen en toe te lichten wat je zelf aan de bescherming van je privacy kan doen, proberen we onze volgers bewust te maken van de gevaren.