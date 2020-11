Vanaf deze week vind je elke dag om 17:00u een nieuwe vertelvorm op NU.nl: nieuws in stories! Stories worden een steeds populairder format en vormen daarmee een goede manier om het belangrijkste nieuws ook in onze eigen app en op de website nog beter over te brengen en uit te leggen.

Stories op NU.nl zijn verhalen die op een visuele, verticale en interactieve manier geconsumeerd kunnen worden. Het biedt de redactie een nieuwe vorm om verhalen beter te vertellen in beeld, audio, video en tekst. De stories zijn een verticaal en op smartphones beeldvullend format waar je visueel door het verhaal wordt geleid. Op Instagram, Facebook en TikTok kun je dit soort stories van NU.nl al langer vinden, maar ook in de app en op de website wordt het belangrijkste nieuws voor iedereen op deze manier nog toegankelijker gemaakt.

Er is in de afgelopen tijd al veel getest met het brengen van nieuws in stories. Ze werden bovengemiddeld vaak bekeken, gebruikers reageerden positief en klikten vaak door tot de laatste slide. Wellicht ben je er de afgelopen maanden 'per ongeluk' wel eentje tegengekomen. Vanwege dit succes vindt je vanaf vandaag dagelijks drie belangrijke verhalen in stories. De stories staan aan het eind van de middag direct onder het belangrijkste nieuws in de app en op de website.

Heb je opmerkingen of vragen hierover? Neem dan contact op met ons via contact@nu.nl of laat een reactie achter hieronder op NUjij.