NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl meer dan acht miljoen gebruikers met onder andere nieuws, verslaggeving, achtergronden, podcast en video. Het is voor NU.nl van belang om van gebruikers feedback te ontvangen, zodat het nieuwsmerk nog beter wordt.

NUlab is een platform dat gebruikt wordt om te luisteren naar de mening en de feedback van onze gebruikers. Op NUlab kun je lezen over gebruikerstesten en aanpassingen op NU.nl. Ook worden hier nieuwe gebruikerstesten gedeeld en krijgen gebruikers de mogelijkheid om feedback te geven en te discussiëren over nieuwe functies.

De visie en missie van NU.nl

De visie van NU.nl is om de meest persoonlijke en interactieve gids voor nieuws en informatie te zijn. Hiervoor is het van belang om van gebruikers te horen hoe ze NU.nl ervaren. De missie van NU.nl is het als eerst vertellen van gebeurtenissen in de wereld. Daarbij is het goed om te horen wat mensen graag zouden willen zien op NU.nl.

Voor de visie en missie kan NUlab veel betekenen. Op NUlab kun jij feedback geven op artikelen en nieuwe features en kun je hierover discussiëren. Door jouw mening te laten horen en door mee te doen aan nieuwe gebruikerstesten kun jij ervoor zorgen dat NU.nl nog persoonlijker en interactiever wordt.

