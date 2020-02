Elke dag komt er feedback binnen over hoe de app en website verbeterd kunnen worden. Deze suggesties worden door het productteam gefilterd en mogelijk gebruikt om verder onderzoek naar te doen en wellicht toe te passen.

Het productteam van NU.nl optimaliseert door middel van gebruikersfeedback de producten van NU.nl. Hierbij houden ze de visie en missie van NU.nl in het achterhoofd. De producten waar het producctteam mee werkt zijn de app, de website en de mobiele webpagina’s. Tot het team behoren verschillende functies, namelijk:

Head of product

Het head of product is verantwoordelijk voor de strategie, visie, doelstellingen en het proces van NU.nl.

Product owner

De product owner is verantwoordelijk voor het doorvertalen van de productvisie en het proces naar het verbeteren van features en het oplossen van problemen. De product owner is onderdeel van de development teams.

Product manager

De product manager is verantwoordelijk voor de validatie van nieuwe concepten. Denk aan gebruikersonderzoeken, A/B-testen en het begeleiden van het designproces. Ook is hij verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van nieuwe concepten.

CRO - Specialist

De CRO-specialist optimaliseert de conversie binnen de apps en website door middel van het uitvoeren van A/B-testen en andere onderzoeken.

Designer

De designer is verantwoordelijk voor het vormgeven van de producten van NU.nl. Dit kan de website of de app zijn, maar ook projecten als nieuwsbrieven en marketinguitingen vallen hieronder.

Marketing manager

De marketing manager vertegenwoordigt NU.nl als merk richting de consument en ontwikkelt de merkstrategie en campagnes.

Stagiair digitale media

De stagiaire digitale media is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van en het inspelen op de wensen en behoeften van onze gebruikers. De problemen die worden ervaren en nieuwe ideeën van gebruikers worden gedocumenteerd, zodat er samen met het team kan worden beoordeeld welke punten verbeterd, onderzocht of ontwikkeld moeten worden.

De testen die worden gebruikt bij NU.nl

