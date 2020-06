Onder andere Pakistan, Ethiopië en Kenia hebben al maanden last van superveel sprinkhanen! De tsjirpende dieren vernielen met miljoenen tegelijk de akkers van de boeren. Dat is een groot probleem, want daardoor hebben de bewoners van de landen veel minder te eten. De regering van Pakistan probeert dit nu op te lossen door de sprinkhanen te laten voeren aan kippen.