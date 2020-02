Het was afgelopen zaterdag een spannende dag voor de cast van Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn. De film ging namelijk in première! Inclusief rode loper, fotografen en filmcamera's. Ook NUjunior was erbij. We vroegen sterren op de rode loper of zij, net als Kruimeltje, weleens kattenkwaad uithalen.