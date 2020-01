Tijdens de lerarenstaking zijn de meeste kinderen vrij, maar in Den Haag werd toch lesgegeven. Niet door meesters en juffen, want die werken juist niet, maar door allerlei andere mensen, zoals politici. In een speciaal glazen lokaal konden zij ontdekken hoe moeilijk het is om leerkracht te zijn. Zo lieten de kinderen in de klas weten dat zij het eens zijn met de stakende leraren.