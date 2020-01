Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het hele jaar wordt daarom extra stilgestaan bij die oorlog. In Rotterdam gebeurt dat deze week op een speciale manier: daar wordt een monument onthuld voor alle Joodse slachtoffers. Via een website die bij het monument hoort, kunnen kinderen op zoek gaan naar leeftijd- en plaatsgenoten die zijn omgekomen tijdens de oorlog.