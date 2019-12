Heb jij dit jaar Kinderpostzegels verkocht? Dan weet je misschien nog wel dat het opgehaalde geld bedoeld was voor kinderen in een (daklozen)opvang. Zo zijn er 'Warm Welkom Tassen' van gemaakt. Daarin zitten allerlei spullen voor kinderen die in een opvang komen wonen. In Amsterdam werden de eerste tassen uitgedeeld.