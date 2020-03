NUjunior Week Zonder Vlees: Dana (13) is veganist Slideshow Infographic Video De dertienjarige Dana eet geen vlees, vis, eieren of melk. Maar ook geen donuts, mayonaise of kaas. Ze is namelijk veganist. Dat betekent dat ze niets eet wat van dieren komt. In de Week Zonder Vlees is er extra aandacht voor mensen die vegetariër of veganist zijn.