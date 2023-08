Lezers over seksualiteit: 'Blij dat we er meer over praten'

"Ik denk niet dat ik aseksueel ben maar zeker weten doe ik het ook niet. Feit is dat ik al jaren niet meer aan relaties en seks doe en me daar prettig bij voel. Ik kan wel opgewonden raken, maar seks zelf heb ik altijd als een taak gezien. Blij als het weer gebeurd was."

"Ik vind het niet fijn of prettig voelen. In mijn dagelijks leven kijk ik niet naar andere mensen als zijnde potentiële partners. Ik ben er niet mee bezig, het is iets wat geen onderdeel is van mijn leven. Daarentegen kan ik wel genieten van liefde in films of boeken."

"Ik heb slechte ervaringen op seksueel gebied en andere factoren waardoor het leven voor mij makkelijker is zonder relaties. Dus of ik zo geboren ben vraag ik me af."

"Het maakt verder ook niet uit. Ik hoef er niet per se een label op te plakken, maar wat vind ik het fijn dat er over dit soort dingen steeds meer gepraat wordt. Ik heb er toch best lang mee geworsteld. Iedereen heeft toch seks? Het is fijn te weten en voelen dat dit ook gewoon een optie is."