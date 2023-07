Lezers over stijgende benzineprijzen: 'Ik tank al decennia in België'

''Er gaat een hele hoop ervaring weg uit de Kamer, zoveel is duidelijk. Aan de ene kant vind ik het goed dat er een nieuwe generatie komt. Of het in het landsbelang is dat er vooral 'new kids on the block' gaan meedoen aan de verkiezingen, waag ik te betwijfelen. Politiek is meer dan alleen kiezers winnen. Dat kan zelfs Baudet of Wilders, die nog nooit bewezen hebben iets anders te kunnen."

"Echte politiek gaat ook om dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ook in moeilijke omstandigheden. Dat is een vak. Ik denk dat Timmermans, met zijn trackrecord op dat vlak, alleen maar meer kans maakt in deze setting. Maar we gaan het zien.''