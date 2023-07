Lezers over kosten van kinderen: 'Kunnen ons inzetten voor ouders in problemen'

"Wij hebben in april in Spanje met 30 graden een actieve vakantie gehad, erg veel gewandeld. In korte broek en T-shirt. In het dagelijks leven ben ik postbezorger, ook in korte broek en T-shirt met zulke temperaturen en vergelijkbare activiteit."

"Toch was het in Spanje stukken beter te doen en was ik niet moe en snel gewend aan de hitte. Toen het hier ook zo warm werd met een veel hogere luchtvochtigheid was ik echt moe en viel ik 's middags in slaap."

"Voor mij scheelt die lage luchtvochtigheid echt behoorlijk."