Lezers over val kabinet-Rutte IV, storm Poly en vakantie in eigen land

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. Hier de beste reacties op een rij.

1. Kabinet-Rutte IV valt: partijen worden het niet eens over migratie

Het kabinet-Rutte IV is na anderhalf jaar gevallen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het niet eens geworden over migratiemaatregelen.

NUjij'ers discussieerden op NUjij over het vallen van het kabinet. Lezer Jeroen_5b4d21d6 reageert voorzichtig positief:

"Ergens mooi dat het kabinet gevallen is. Dit kabinet maakt er een zootje van en schuift alles voor zich uit in plaats van iets op te lossen." "De vraag is wel wat er nu komt. Ik zie geen enkele coalitie komen waar ik wel van denk dat ze het land beter maken. Het grootste deel steekt sowieso alleen maar de kop in het zand, het wisselt hooguit per partij voor welke problemen dat is. Mislukte immigratie, klimaat, stikstof, woningcrisis, of nog iets anders, en vaak meerdere onderwerpen tegelijk." "Het zou mooi zijn als we eens een regel zouden hebben dat iemand maximaal 8 jaar minister president is en maximaal 12 jaar in de Tweede kamer mag zitten. Dan komt er misschien ooit een frisse wind dat geen protestpartij is."

Lezer Ha1234 is niet blij dat het kabinet gevallen is:

"Ik begrijp niet hoe we hier blij mee kunnen zijn. Rutte trok de stekker uit een patiënt die nog zoveel kansen op overleven had." "Het zal wel niet in geld uit te drukken zijn, maar ik vraag me af hoeveel werk nu weggegooid wordt. Neem voor de grap alleen al eens die 299 dagen formatie. Wat een verloren tijd!" "Ik begin mijn hoop als jongere in de politiek echt te verliezen. Klimaat, stikstof, woningmarkt en nog tal van onderwerpen blijven op de plank liggen, of erger nog, worden van de plank weggeveegd."

Ook stelden meerdere bezoekers vragen over dit nieuws. We vroegen daarom via een oproep wat jullie hier nog over wilden weten. In een artikel gaven we antwoord op de beste en meestgestelde vragen. Ook in ons liveblog beantwoordden we enkele van jullie vragen.

2. Heel Noord-Holland krijgt NL-Alert en moet binnenblijven vanwege storm Poly

Poly raasde woensdag als de zwaarste zomerstorm ooit over Nederland. Zo gold er tijdelijk code rood in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied. Op NUjij discussieerden lezers volop over het weer.

Zo liet lezer Niet_373fdeae gedurende de storm weten een waarschuwing fijn te vinden:

"Nou, er is altijd veel discussie over de weercode's, afgegeven door het KNMI, en dan voorbamelijk ver het nut en de correctheid. Maar ik denk dat we vandaag kunnen zeggen dat het KNMI absoluut geen overbodige weercode heeft afgegeven. "Zit u in het 'risicogebied', lekker binnen blijven. Er waaien echt objecten door de lucht die niet horen te vliegen."

Ook lieten meerdere lezers in de reacties weten dat ze bij code rood graag hun kinderen thuis zouden houden van school. Zo ook Wendy1H bij wie tijdens storm Eunice het dak van haar huis waaide. "Sindsdien ben ik bang voor harde wind. Zeker nu mijn kinderen gewoon op school zitten", schrijft ze.

Wij lieten lezers daarom verder discussiëren hierover met de volgende stelling: Bij code rood moeten alle scholen dicht.

Lezer Kwantumveld8 is het oneens met de stelling:

“In één provincie kan het zo zijn dat voor de helft code rood van toepassing is en voor de andere helft code oranje. Moeten dan alle kinderen thuis blijven? Dat lijkt me niet." "Ouders kunnen zelf inschatten of het te gevaarlijk is om hun kinderen naar school te laten gaan door de berichten nauwlettend te volgen. Er zijn zoveel apps met een radar, we kunnen zien of een storm naar ons toe komt of misschien juist van ons verwijderd is.” “De overheid kan alleen waarschuwen en niet iedereen bij de hand nemen. En zo half Nederland platleggen. Als kinderen thuis blijven hebben ze oppas nodig, waardoor werkende ouders in een spagaat belanden.”

3. Wat is jouw tip voor een goedkope vakantie in eigen land?

Voor veel kinderen brak deze week de zomervakantie aan. Vakantie in eigen land wordt steeds populairder. We waren benieuwd naar jullie tips en vroegen hoe jullie goedkoop op vakantie gaan in eigen land.

Karin6499 vierde vroeger vakantie in een andere plaats en deelt een tip:

"Je kunt een huizenruil doen met vrienden in een andere stad of dorp. Deden wij jarenlang toen ik kind was, heb ik goede herinneringen aan!" "Vrienden van mij gaan naar een camping vlakbij, maar rijden dan een stuk om als ze er naartoe gaan. Zo arriveren ze vanaf een andere kant die de kinderen niet kennen. De kinderen hebben dan het idee dat ze heel ver op reis zijn. Vind ik ook wel lollig bedacht, al kun je je afvragen of ver op reis zijn een broodnodige factor voor succes moet zijn."

Meer NUjij'ers deelden hun ervaringen in de reacties. Redacteur Jeroen Welling bundelde de beste tips in een nieuw artikel.

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van onderbouwing en de bijdrage die ze leveren aan NU.nl. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.

