Lezers over doxing: 'Zou strafbaar mogen zijn'

"Elke politicus in dit land zit daar omdat hij of zij door 'ons' (de stemgerechtigden van dit land) daartoe is verkozen. Je kunt het inhoudelijk niet eens zijn met een partij of een politicus, maar het bestaan van verschillende meningen en overtuigingen in de politiek is de meeste fundamentele basis van een democratie."

"Ben je ontevreden? Prima, bij de eerst volgende verkiezingen stemmen op de partij die jou het best vertegenwoordigd. Of richt zelf een partij op. In een democratie kan het."

"De politici hebben een zware taak en die doen ze in het publiek belang. Dat verdient respect en bescherming. Zonder dat, komt er een moment dat niemand meer bereid is om die taak op zich te nemen. En dat is het laatste dat je als democratisch land moet willen."