Lezers over droogte: 'Douchen met een emmer is een goed idee'

"Emmer onder de douche is een goed idee, gaan we doen. Kort douchen doen we al. Afgelopen vrijdag zwembad opgezet, gaat ongeveer 3 kuub in. Daar doen we meestal wel de hele zomer mee, regelmatig chloortabletten erin, een pomp met filters die we vaak verwisselen, afdekken 's nachts en bij niet gebruiken."

"Verder hebben we 3 IBC's altijd aangesloten op de dakgoten, dat is 3 kuub voor planten en tuin sproeien, komt geen kraanwater aan te pas. Op jaarbasis ligt ons verbruik op 110 liter per persoon per dag, dat valt nog wel te verbeteren."