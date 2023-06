Ben jij boer en neig je ernaar om jezelf te laten uitkopen? Wij zoeken jou

Delen via E-mail

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft bekendgemaakt wanneer een ondernemer piekbelaster is. Van der Wal biedt een volgens haar "woest aantrekkelijke" uitkoopregeling aan én waarschuwt dat er geen beter aanbod komt. Wij zijn benieuwd naar de verhalen van boeren die mogelijk gebruik willen maken van de regeling.

Ga jij mogelijk gebruikmaken van de regeling? Stuur een mail naar nujij@nu.nl als je ons hier meer over wil vertellen.

Wij waarderen het als je ook je naam, leeftijd en telefoonnummer vermeldt. Bij verdere vragen nemen we contact met je op. Mogelijk schrijven we een artikel over jullie ervaringen.