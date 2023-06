Je examenuitslag in het smartphonetijdperk: 'Zo gaat het heel onpersoonlijk'

Vandaag krijgt het gros van de Nederlandse middelbare scholieren hun eindexamenuitslag te horen. In het smartphonetijdperk ziet dat er vaak anders uit dan het belletje naar de huistelefoon. NUjij sprak met drie scholieren: hoe krijgen zij de uitslag? En staan ze op met gierende zenuwen of weten ze het wachten rustig te doorstaan?

'Gezakten krijgen persoonlijk bezoek'

Hannelore (zestien jaar, mavo): "Bij ons op school krijgen leerlingen die gezakt zijn tussen 9.30 en 12.30 uur bezoek aan huis van hun persoonlijke coach en de klassencoach. Ze vertellen dan waarom je bent gezakt en wat je nog kunt doen om wel te slagen. Als je wél meteen geslaagd bent, word je tussen 12.30 en 13.00 uur gebeld door je eigen coach."

"Ik vind het een goed systeem, maar vroeg opstaan en wachten tot iemand aan de deur komt, is wel zenuwslopend. Voor de gezakten is het wel fijn dat je persoonlijk bezoek krijgt, lijkt me."

"De dag zelf probeer ik zo lang mogelijk te slapen. Verder houd ik me vast aan mijn dagelijkse rituelen: eerst samen met mijn moeder en oma een kopje koffie drinken, en daarna een potje mens-erger-je-nieten met oma. Of ik ga gewoon een film kijken. Gewoon nergens aan denken totdat de telefoon gaat."

"Ik ga ervan uit dat ik ben geslaagd. Ik ga het groots vieren. De vlag gaat natuurlijk uit, en we gaan diezelfde dag nog barbecueën. Woensdag komt er taart, vrijdag komt er taart en zondag komt er taart. Vooral heel veel taart dus."

Volg het onderwijsnieuws Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

'Ik vind het fijn dat je sowieso gebeld wordt'

Sahíyena (zeventien jaar, havo): "Woensdag worden we rond 13.00 uur gebeld. Iedereen wordt gebeld, of je nou wel of niet geslaagd bent. Vervolgens komt iedereen om 15.00 uur naar school. Daar bespreken we de uitslagen. Als je iets wil herkansen, kun je dat op dat moment al aangeven, ook als je wel geslaagd bent."

"Ik vind het fijn dat iedereen gebeld wordt. Een collega van mij krijgt bijvoorbeeld alleen bericht als ze gezakt is. Dan zit je dus de hele tijd zenuwachtig naar je telefoon te kijken, en bij elk klein berichtje denk je: o word ik gebeld? Dat heb ik liever niet, dus ik vind het wel fijn dat je sowieso gebeld wordt. Dat is meteen een stuk minder stressvol."

"Ik zal die dag heel zenuwachtig zijn, maar ga wel proberen mijn normale routine aan te houden. Eerst moet ik werken. Dat werkt afleidend. Daarna ga ik naar huis om de rest van de dag zenuwachtig op mijn telefoon te kijken. Als ik geslaagd ben, ga ik het met mijn hele familie vieren in New York. Samen met een neef en nicht die dan hopelijk ook geslaagd zijn."

Sahíyena. Foto: Sahíyena Moerland

'Afstandelijke manier om de uitslagen zo bekend te maken'

Laila (zeventien jaar, 5 havo): "Mijn mentor zet onze examenuitslag online. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet. Maar waarschijnlijk is het een lijst met de namen van alle leerlingen uit onze klas met daarachter het resultaat van hun examens."

"Persoonlijk vind ik dit een zeer afstandelijke en niet-sociale manier om de uitslag van het examen bekend te maken. Ik vind het meer op zijn plaats dat de mentor de uitslag van het examen telefonisch doorgeeft."

"Wij hebben als leerlingen immers heel het jaar gezwoegd en gestreden om ons goed voor te bereiden op het examen, waarbij onze mentor ons aanspreekpunt was wanneer er problemen waren. Dan is het logisch om te verwachten dat je mentor je ook persoonlijk via de telefoon informeert over de uitslag van je examens, en niet online."