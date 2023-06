Natte sokken voor een koel hoofd: dit zijn jullie tips tegen plaknachten

De eerste zomerse dag was vrijdag een feit. En er komen meer warme dagen aan. Mensen die dit weekend in een festivaltentje slapen of gewoon thuis op de zolderkamer treffen maatregelen voor een goede nachtrust. Op ons reactieplatform NUjij deelden lezers tips om tijdens plaknachten het hoofd koel te houden.

Een veelgehoord advies is airconditioning. "Ik heb een hekel aan warmte boven de 25 graden en daarom hebben we in ons huis drie airco's geplaatst. Om het allemaal milieuvriendelijk te houden heb ik ook een flink pak zonnepanelen erbij geplaatst", zegt lezer Nando ten Lohuis.

Gebruikers waarschuwen daarbij voor de 'bedrieglijke' ventilator. "Heeft geen zin", schrijft Wietze van der Laan. "Die verplaatst alleen maar warme lucht."

Lezers noemen meer technische snufjes. Joep van Haaster slaapt bijvoorbeeld al jaren in een waterbed. "Hierdoor hebben we in de zomer geen plaknachten door de hitte. En we stappen in de winter altijd in een heerlijk warm bed."

Raymond Kerkvliet komt met een goedkopere oplossing: "Wij hebben koelmatten gekocht die normaal voor de huisdieren gebruikt worden. Gewoon bij de prijsstunter of een internetwinkel te bestellen voor een paar euro. Wij leggen ze rond etenstijd in de koelkast en als de kinderen naar bed gaan, leggen we ze onder het laken. Zo verkoelt het bed hun lichaampjes. Ze vallen lekker rustig in slaap en de rest van de nacht horen we ze niet meer."

Volg het nieuws over slapen Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

'Slapen met natte sokken'

NUjij'er Emily_ deelt een opvallende suggestie. "Ik heb ooit een studentenkamer gehad waar het binnen meer dan 30 graden werd en de warmte ook niet meer weg te krijgen was. Wat ik toen heb ontdekt: slapen met natte sokken. Het is even wennen en het klinkt ook als iets waar je heel ziek van kan worden, maar dat is mij nog nooit gebeurd. In slaap vallen en doorslapen ging opeens wel goed. Het heeft destijds menig tentamen gered."

Tessa de Vries schrijft: "Ik heb zelf op een zolder geslapen, waar het zeker in de zomer onverdraaglijk heet kon worden. Wat erg hielp, was 's avonds nog even in natuurwater plonsen, voordat het donker is. Of als je dat vies vindt, een koude douche. Ook hielp het om mijn dekbed uit de hoeslaken te halen. Ik kan zelf niet zonder deken slapen, dus sliep ik alleen onder het hoeslaken, waardoor het een stuk koeler was."

Voor NUjij'er Patrick Ekkebus hielp een koude plons ook enorm. "Ik werk altijd buiten en zit dus veel in de zon. Vroeger had ik na een dag werken altijd last met slapen. Tot ik ooit van iemand eens de tip kreeg om met dit soort dagen voor het slapen even de douche in te springen en koud af te douchen."

Maar niet iedereen zweert bij een koude douche. DeHungarianDutch uit Hongarije bijvoorbeeld, die naast een glas warme melk ook nog eens juist een warme douche neemt. "En dan echt een warme douche, niet lauw of verkoelend. Warmer dan je normaal doet!" Volgens de NUjij'er gaat je lichaam zichzelf daardoor koelen. "Héél snel afdrogen, meteen in bed, en dan kun je - geholpen door de warme melk - wel in slaap komen."

Maar wie heeft er nou gelijk, DeHungarianDutch of iedereen die de koude douche tipt? In dit geval geldt vooral: doe wat voor jou werkt. Maar volgens de wetenschap kun je het beste warm douchen. "Hoewel een koele douche in eerste instantie lekker voelt, stimuleert het koude water de doorbloeding, waardoor je het na het douchen warm krijgt", legt slaapexpert Winni Hofman uit. "Warm douchen opent daarentegen je poriën. De warmte kan daarna uit je lichaam ontsnappen."

Zo werkt een ventilator wel

Na zo'n warme douche kun je volgens Hofman het beste álle ramen openzetten - als het buiten tenminste kouder is dan binnen. Zet vervolgens een ventilator voor het open raam, of zet er een bak ijs voor. Dat helpt om koele lucht aan te voeren. Daar heb je dus niet per se airco voor nodig.

Drink vlak voordat je naar bed gaat nog een glas koud water en draag luchtige, katoenen kleding. Zo ben je klaar voor een heerlijke zomernacht.

Er zijn ook een aantal dingen die je juist niet moet doen. Zoals vlak voor het slapengaan sporten, 's avonds te veel en te laat eten of apparatuur gebruiken. Laptops worden niet alleen warm, ze stralen ook nog eens licht uit dat je wakker houdt.

NUjij'er Mark Brienen vat al het advies eenvoudig samen: "Leef zoals ze in warme landen leven. Houd je slaapkamer koel. Dat doe ik met een zonnewering en ventilator. Doe overdag rustig aan. Verdeel je huishouden, doe niet alles in één keer. Verspil niet onnodig energie. Houd je vocht- en zoutgehalte op peil. Maar vooral: geniet ervan."