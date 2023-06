Lezers over zorgen financiële toekomst: 'Hebben het nu niet slecht'

1. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over hun geldzaken in de toekomst

Deze week bleek uit nieuw onderzoek van het CBS dat het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de eigen financiële toekomst voor het eerst in tien jaar is gestegen. Vooral jongeren en alleenstaande ouders maken zich zorgen.

NUjij'er NagekomenBericht maakt zich zelf geen zorgen, maar ziet het wel bij anderen:

"Ik zit zelf in de bubbel van hoogopgeleide tweeverdieners, waarbij een grote groep inmiddels de hypotheek heeft afgelost en de erfenissen in de vorm van huizen en ander vermogen binnenstromen." "Tegelijkertijd zie ik vanuit vrijwilligerswerk een andere bubbel, met lage inkomens, huurhuizen, weinig tot geen spaargeld of juist schulden en geen grote erfenissen in het verschiet. Als je in de ene bubbel zit is het moeilijk voor te stellen hoe het in de andere bubbel gaat."

Lezers deelden in de rubriek Praat mee over veel zorgen en gedachten over de eigen financiële toekomst met elkaar.

SiGNe vertelt over een ervaring over het afhankelijk zijn van een uitkering:

"Ik had vroeger redelijk vaak financiële problemen, zoals schulden, soms incassoburo's of afbetalingsregelingen en ook nog rood staan bij de bank." "Door chronische ziekte heb ik ook maar een Wajong-uitkering. Mijn werk is ziek zijn en dat betaalt niet zo denderend (maar ben wel blij dat er voorzieningen voor zijn in Nederland)."



"Tegenwoordig heb ik het beter voor elkaar. Ik heb een aparte rekening voor mijn vaste lasten dus dat wordt betaald en daar kom ik niet mee in de problemen. Verder weet ik inmiddels alle potjes te vinden: individuele inkomenstoeslag, vrijstelling van gemeentelijke belastingen, (vaste) aftrekposten bij de belastingaangifte, energietoeslag en andere toeslagen."



"Ik heb nog steeds niet heel veel geld om uit te geven maar ik heb het ook niet slecht. Met de energietoeslagen erbij heb ik eindelijk ook eens spaargeld. M'n gezondheid is ook eindelijk eens goed (na 4 maanden ziekenhuis vorig jaar) dus ik ben tevreden."

Poita316 maakt zich momenteel geen zorgen over de financiën:

"Wij hebben het qua inkomen (4000 euro bruto per maand o.b.v. 40 uur en 2000 bruto per maand o.b.v. 19 uur) niet slecht en kunnen ook 'gewoon' doorgaan zoals we gewend zijn." "Boodschappen, vaste lasten, 'spaarpotjes' voor diverse zaken (onverwachte uitgave, reserveringen onderhoud auto's, dierenarts enz), uitjes kunnen wij gelukkig gewoon blijven betalen/doen. Zij het dat we aan het eind van de maand wel iets minder overhouden dan voorheen. Echter is dit geen reden om ons zorgen te gaan maken." "O.b.v. ons inkomen zouden wij het huishouden draaiende kunnen houden op alleen mijn inkomen. Wel zouden we dan kritischer naar onze uitgaven moeten kijken. Zoals kijken naar meer naar aanbiedingen en geen A-merken aanschaffen etc."

2. Gestrande reizigers kraken NS na nacht in Ziggo Dome: 'Aan ons lot overgelaten'

In de nacht van zondag op maandag werd het treinnetwerk rond Amsterdam getroffen door een grote storing. Honderden reizigers moesten uit noodzaak verblijven op stations of opvanglocaties, waaronder bezoekers van de optredens van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA en Ghost in AFAS Live.

Wij waren benieuwd naar de ervaringen van mensen die de nacht moesten doorbrengen op het station. Die verhalen bundelden wij in een nieuw artikel, waar lezers weer over in discussie gingen.

Op NUjij ontstond een discussie over of reizigers zelfredzaam genoeg zijn. Lezer Een_student reageert hierop:

''Het klopt inderdaad dat er al op de heenweg problemen waren, maar om 20.00 uur zijn er toch weer een paar treinen gaan rijden en werd er door de NS kenbaar gemaakt dat het probleem opgelost zou zijn. Daardoor wisten toch nog heel veel fans, met het ov, naar de concerten kunnen komen." "Deze concertkaartjes zijn duur (de meeste hebben hier trouwens gewoon voor moeten sparen) en je moet vaak jaren wachten voordat deze artiest weer opnieuw gaat touren, dus je wilt het echt niet missen." "Aan het einde van de avond, rond een uur of 23.00, werd al duidelijk dat er waarschijnlijk niks meer ging rijden. Dan raak je toch lichtelijk in paniek hoe je thuis gaat komen, wetende dat ik daar geen vrienden of kennissen had rondlopen. Niet iedereen heeft geld voor een taxi of familie die hen op kan halen.''

3. Hier moet je op letten als je een puppy bij een hondenfokker koopt

Bij een fokker in het Brabantse Eersel werden onlangs honden in beslag genomen omdat deze persoon de dieren ondanks meerdere waarschuwingen bleef verwaarlozen. Lezers vroegen zich op NUjij af hoe je als hondenkoper weet of een fokker in orde is. Deze vraag beantwoordden we in dit artikel.

Carpenter deelt zijn ervaring met het kopen van een hond:

"Wij hebben nu de tweede border collie bij een professionele fokker gekocht. Voordat we de eerste mochten meenemen moesten we eerst 'met de billen bloot' om aan te tonen dat wij de tijd, het geduld en de ruimte hadden om een bordercollie te trainen en te houden." "Wij deden ook eerst onderzoek naar de fokker, onder andere via de Border Collie Club. Resultaat is twee fantastische honden."

