Werk jij voor een bagageafhandelaar op Schiphol? Dan zoeken we jou

Alle zes bedrijven die bagage op Schiphol afhandelen, hangt een boete boven het hoofd. De fysieke belasting is gevaarlijk voor hun medewerkers, oordeelt de Arbeidsinspectie. Kun jij ons meer vertellen over dit zware werk? En heb jij ideeën voor oplossingen?

Stuur een mail naar nujij@nu.nl als je ons hier meer over wil vertellen. Wij waarderen het als je ook je naam, leeftijd en telefoonnummer vermeldt. Bij verdere vragen nemen we contact met je op. Mogelijk schrijven we een artikel over jullie ervaringen.