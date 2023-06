Werken als mascotte in de hitte: met ijspakken, watervestjes en schaduw

Terwijl bijna heel Nederland komend weekend in een korte broek rondloopt, zijn er ook mensen die zich in een loodzwaar en loeiheet dierenpak moeten hijsen. Want mascotte ben je ook als de mussen van het dak vallen. Hoe is dat? NU.nl vroeg het de mascottes van Duinrell, Avonturenpark Hellendoorn en voetbalclub FC Emmen.

Heina (Sibi de Siberische tijger, FC Emmen)

"Dat pak is echt superwarm. Er zit een ventilatortje in het hoofd, maar dat werkt voor geen meter. Ik ben hier vorig jaar ook eens over geïnterviewd door het Dagblad van het Noorden. En toen de fabrikant van het pak dat had gelezen, hebben ze contact opgenomen. Ze hebben toen een coolsuit gemaakt: een bodywarmer waar je bevroren koelelementen in kunt doen op je rug en je buik. Dat helpt heel goed. Je zweet je nog steeds een ongeluk, maar dan is het uit te houden. Zonder die coolsuit zou het na twintig minuten gevaarlijk worden. Maar nu hou ik het wel een uur vol."

"Voor ik het pak inga, drink ik bewust weinig. Je wil heel veel drinken, maar dat helpt helemaal niet. Want je zweet het er meteen weer uit. En je moet bovendien heel vaak naar de wc - en dat kan niet."

Als ik het tussentijds benauwd krijg, hebben we een speciaal teken dat ik aan de begeleider kan geven. Als ik met mijn armen over elkaar ga staan, betekent dat: help ik moet er even uit.

"Nadat ik het pak heb uitgedaan, zorg ik wel dat ik heel goed hydrateer. En ik moet echt even in een hemdje en een sportbroekje zitten om weer te acclimatiseren zonder pak."

"Als ik in hittenood kom, is het laatste redmiddel gewoon weglopen. Ik heb wel met mijn begeleider afgesproken dat ze nooit en te nimmer op het veld het hoofd van het pak mag halen. Dan zou de magie van het Sibi-verhaal weg zijn."

Celina (Rick de Kikker, Duinrell)

"We hebben vier mascottes bij Duinrell, maar we gebruiken er nu eigenlijk maar één: Rick de Kikker. Dat is ook mijn favoriete mascotte om te spelen. Elk pak is verschillend. Het ene heeft wat meer onderdelen om aan te trekken dan het andere. Eentje is eigenlijk alleen een soort onesie, een ander pak is meer een soort ei waar je in moet stappen. En niet alle pakken zijn even warm."

"Rick is best wel warm. Zeker met warm weer is het behoorlijk zweten in dat pak. Ik bereid mezelf altijd voor door voordat ik begin tien minuten rust te pakken, even op adem te komen en wat water of frisdrank te drinken. Als we midden in een meet-and-greet zitten, kan ik tegen de begeleider zeggen dat ik wat water wil. Dan lopen we daarna samen even weg en kan ik wat water drinken."

"Boven de 30 graden wordt het wel echt pittig. Dan heb ik echt iets van: yo, dat is wel echt warm. Er zijn manieren om je wat koeler te houden. Zo kan ik een ijspak om mijn middel binden, dat helpt wel echt. Ook helpt het om zo veel mogelijk in de schaduw te blijven of in de airconditioning te gaan staan."

Lotte (Baba Boemba, Avonturenpark Hellendoorn)

"Mijn pak is echt wel vrij warm. Je krijgt een soort speciale onesie aan om de warmte over je lijf te verdelen en je krijgt een koelpak aan. Dat is een soort vest met water erin en dat koelt je ook lekker af."

"Ik bereid me voor door goed water te drinken en te zorgen dat ik een goed humeur heb. Het aantrekken is goed te doen. In iets van tien minuten heb je het pak aan. Je bent telkens ongeveer een half uur in het pak. Op frisse dagen wat langer en op warme dagen wat korter."