Lezers over nieuw pensioenstelsel: 'Ben 100 procent voor aanpassingen'

1. Alles wordt anders na de historische hervorming van het pensioenstelsel

Het op een na beste pensioenstelsel ter wereld wordt ingeruild voor een nieuw pensioen, nu de Eerste Kamer op 30 mei met de hervorming heeft ingestemd. In het nieuwe stelsel wordt 1.500 miljard euro verdeeld in twintig miljoen persoonlijke pensioenpotjes en gaat je pensioen sneller omhoog of omlaag.

Lezers discussieerden volop over dit nieuws. Scts ziet een risico in het nieuwe stelsel:

"Voorheen wist je altijd min of meer hoe hoog je pensioen zou worden. Je sprak met het pensioenfonds af hoe hoog het pensioen moest gaan worden en het pensioenfonds moest daar zijn beleggingen op aanpassen (gebaseerd op jouw maandelijkse bijdrage natuurlijk). "Nu wordt het omgedraaid. Nu staat het eindresultaat niet meer vast, maar alleen de maandelijkse bijdrage. De pensioenfondsen hebben hierdoor geen of nauwelijks verantwoordelijkheid meer om geld te verdienen met de beleggingen. Ze hebben namelijk geen resultaatverplichting meer, alleen nog maar een gedeelde inspanningsverplichting."

Veel bezoekers deelden op NUjij vragen over het nieuwe pensioenstelsel. We vroegen jullie daarom via een oproep wat jullie hier nog over wilden weten. Economieredacteur Thijs Rösken beantwoordde de beste en meestgestelde vragen in een artikel.

Pietje_Puk_123 ziet de voordelen van het nieuwe stelsel:

"Jammer dat veel van de reacties gevoed worden door angst voor verandering of onwetendheid over het huidige systeem: Ja, het actuele Nederlandse pensioensysteem is erg goed. Maar door alle garanties en voorwaarden ook nodeloos complex en te risicoavers." "Doordat veel pensioenfondsen een pensioen moeten garanderen, worden daarvoor hoge buffers aangehouden in bijna niet renderende beleggingsinstrumenten (obligaties). Als het pensioenfonds die 70 procent garantie en indexatieverplichting los mag laten, kan er veel meer marktgericht belegd worden (Let op: voor die vermogensbeheerders betalen we nu ook al)." "Het geeft dus meer mogelijkheden voor rendement en een hoger pensioen. Maar dit kan alleen als we bereid zijn iets meer risico te nemen." "En nee, we moeten er voor waken dat het niet op het amerikaanse 401K plan gaat lijken, waarbij de deelnemers weer te veel invloed hebben en overmatige risico's nemen. Ik ben 100 procent voor de nieuwe aanpassingen. En ik ben al 50, met een gemiddeld pensioen."

2. Waarom het kabinetsplan om Nederland te laten afvallen niet werkt

De overheid presenteerde vijf jaar geleden een ambitieus Nationaal Preventieakkoord om overgewicht aan te pakken. Maar het aandeel jongvolwassenen met obesitas blijft groot, zo bleek donderdag.

NUjij'ers gingen hierover in discussie. Nachtzuster_75cb97d7 denkt dat gemak en geld ook een rol spelen:

"De meeste mensen hebben geen tijd of zin om bij alles wat ze in de supermarkt in hun kar gooien uitgebreid te gaan kijken hoe gezond of slecht het is. De prijs van het artikel is voor veel mensen doorslaggevend." "Misschien dat dit eindelijk eens kan worden veranderd. Doe zoals veel andere landen: maak gezonde spullen goedkoop en "slechte" dingen duur. Verandering werkt over het algemeen alleen wanneer mensen in hun portemonnee geraakt worden."

Bij dit artikel ontstond in de reacties ook een discussie over hoe je kinderen kunt stimuleren om gezond te eten. Daarom plaatsten we de volgende stelling op NUjij: 'Kinderen mogen op school alleen nog maar op fruit of groente trakteren.'

Lezer Bouwendeboer is het oneens met de stelling:

"Als de basis gezond is, dan kan je de zoetigheid voor de feestelijkheden bewaren en is er niets aan de hand." "Wij geven onze jongen van 5 geen zoete dranken, ook geen vruchtensap, Fristi etc. De broodtrommel is altijd gevuld met volkorenboterhammen en de pauzehap is een mix van fruit, noten en groeten." "Met de 25 verjaardagen per jaar in de klas is het voor ons geen probleem als dat zoet is. Thuis krijgt hij ook echt wel een snoepje, chocolaatje of chips. Alleen niet als onderdeel van een vast (dagelijks) patroon."

3. Dagje vrij of buiten schooltijd op vakantie? Dit zijn de leerplichtregels

André Hazes en Monique Westenberg moeten op het matje komen bij de leerplichtambtenaar. Waarom precies is nog onduidelijk, maar het leidde op NUjij tot veel vragen over de leerplichtwet. Wat staat daarin? En wanneer mag je je kind bijvoorbeeld onder schooltijd mee op vakantie nemen? Redacteur Esther Villerius zette de regels op een rij.

Lezers lieten op NUjij weten dat ze meer flexibiliteit met vakanties willen zien. ET12 doet een voorstel:

"Als leerkracht zie en hoor ik steeds meer over kinderen die 'ziek' zijn en moeten liegen over het feit dat ze een paar dagen eerder op vakantie gaan. Te triest voor woorden!" "Leerplicht is er niet voor niks. Een systeem dat er bij elk gezin/kind vijf vrije dagen in te plannen zijn, zou denk ik heel veel stiekem gedoe kunnen verhelpen. Even een lang weekend weg, dag eerder op vakantie. Zo houd je het wel binnen de perken en is de druk er voor iedereen wat af."

