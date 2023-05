Lezers over bindend referendum: 'Wij kunnen geen weloverwogen keuze maken'

"Het probleem met referenda (zeker als ze bindend zijn) is dat de normale burger zoals jij en ik niet de tijd en volledige kunde hebben om ons volledig in te lezen in vaak complexe materie om zo tot een weloverwogen keuze te komen. We zullen het moeten hebben van beknopte informatie."

"Daarnaast komt nog dat we nu eenmaal sneller geneigd zijn te kiezen voor iets wat ons op dit moment het minste raakt of het beste uitkomt. We wegen daarbij niet snel dingen mee als landsbelang, toekomstvisie, regelgeving, afspraken, effecten op lange termijn, etc."

"Als ik via een referendum het werk van politici moet doen, dan is het alsof tijdens een voetbalwedstrijd de coach het publiek vraagt wat de strategie is die hij moet volgen. Natuurlijk hebben we allemaal een mening aan de zijlijn, maar de coach is niet voor niets de coach. Hij zou de kennis moeten hebben, hij zou zijn spelers moeten kennen, hij zou de consequenties moeten kunnen afwegen en hij wordt daarvoor betaald."