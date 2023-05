Pinksterfestival Opwekking brengt christenen samen, maar niet alle aanhangers

Christenen komen dit weekend massaal samen op het festivalterrein van Biddinghuizen. Ze gaan tijdens de pinksterconferentie Opwekking vier dagen lang zingen, dansen en bidden tot God. We vroegen lezers van NU.nl wat het christelijke festival is en waarom ze er wel (of juist niet) naartoe gaan. "Het gaafste vind ik Prees Je Hees: heel hard bidden en losgaan."

De pinksterconferentie staat bekend om de Sing-in op zondag, waarbij tienduizenden mensen een paar uur lang in de openlucht God toezingen. Verschillende NU.nl-lezers noemen dat "een kippenvelmoment".

Een bezoek aan het festival is voor veel lezers een traditie: christenen die er als kind zijn geweest, nemen nu hun eigen kinderen mee naar het festivalterrein. Zoals Esther Pluimgraaff, die met een groep in de leeftijd van 5 tot 67 jaar gaat.

"Ook mijn kinderen van 18, 20 en 22 lopen warm voor Opwekking. Je zou denken: wat gezapig." Maar niets is minder waar, meent Esther. "Twee jongeren uit onze groep gaan dit weekend zelfs vloggen."

Waar Pinksteren over gaat Zondag is Eerste Pinksterdag. Volgens de Bijbel kwamen op die dag - maar dan zo'n tweeduizend jaar geleden - de twaalf belangrijkste volgelingen van Jezus bij elkaar om te bidden. Ze mijmerden over hoe zij de boodschap van Jezus het beste konden verspreiden. Het antwoord kwam in de vorm van een windvlaag en wat vlammen: de zogeheten Heilige Geest daalde neer op de volgelingen. De discipelen wisten nu wat hun te doen stond.

'Viben op christelijke afrobeats'

Toen Cherise Karamali video's van de jongerentent op Opwekking zag, dacht ze meteen: daar ga ik heen. "Iedereen zong, danste en sprong op de beat van de muziek. Dat heb je in de kerk niet zo."

De achttienjarige bezoekt Opwekking dit jaar voor de tweede keer met haar vriendengroep. Het is volgens haar bepaald geen normaal festival: "Want daar worden mensen heel dronken en dan is de sfeer toch anders."

Cherise en haar vrienden vinden andere manieren om op het festival uit hun dak te gaan. Met Prees Je Hees bijvoorbeeld: elke dag om 22.00 uur wordt God in een bomvolle jongerentent zo hard mogelijk aanbeden. "Dat vind ik echt het gaafste. Iedereen gaat dan los, maar wel op jouw manier."

Ook de christelijke afrobeats en hiphop die gedraaid worden, zijn bij de vriendengroep van Cherise in trek. "Die muziek heeft geen teksten zoals 'Halleluja, Jezus U leeft, blabla' en dat soort dingen. Je hoort hoogstens 'You saved me'. Met daarbij een lekker toontje om op te viben."

En of er in de tent dan ook een beetje geflirt wordt? "Ja, christenen zijn nog steeds mensen met gevoelens. Dus als je een leuke jongen of leuke meid ziet, ga je daar gewoon heen."

Cherise Karamali (midden, witte blouse) met haar vriendengroep op Opwekking. Foto: Cherise

'Hoop dat vriend zich uit durft te spreken over geloof'

Voor lezer Aike de Wit is Opwekking een compleet nieuw avontuur. Dat vindt ze best spannend. Daarom gaat de 33-jarige moeder samen met de jongere broer van haar buurman.

Toen deze broer op een tuinfeestje met haar stond te kletsen, vertelde hij méér met zijn religie te willen. Tot nog toe had hij het daar nauwelijks over, want hij gelooft pas net. Plots kwamen ze op het idee om naar de pinksterconferentie te gaan.

Aike vertelt: "Ik hoop dat het samenzijn bij Opwekking hem de rust en de steun geeft om eindelijk vrijuit te spreken over zijn geloof. Dat die zwaarte die hij nu voelt van zijn schouders valt. Maar mijn verwachtingen moeten ook niet te hooggespannen zijn. Straks vind ik het helemaal niks!"

Volg dit onderwerp Volg nieuws over het christendom Blijf met meldingen op de hoogte

'Wij passen ervoor gedoogd te worden'

Maar niet iedereen is even enthousiast over het christelijke festival. "Al maanden prijkt het evenement op de kalender van mijn man Lionel en mij", schreef de 37-jarige NU.nl-lezer John Lapré onlangs in een column. "Maar helaas ga ik dit jaar niet."

John laat verstek gaan, omdat hij niet achter de keuze voor hoofdact InSalvation staat. Deze band zegde eerder een concert in Monnickendam af, omdat de begeleidende dominee met een man getrouwd is.

De organisatie van Opwekking koos er toch voor om InSalvation de Sing-in te laten leiden. Daarop kwam kritiek. Onder anderen presentator Tim Hofman liet zich negatief uit over de beslissing: "'Kan je wel zeggen dat je dan geen statement wilt maken, maar dat doe je wél. En dat voelen mensen."

John: "De wetenschap dat ik van InSalvation nooit een publiek gebed zou mogen uitspreken, is genoeg om me een tweederangschristen te voelen. Wij passen ervoor gedoogd te worden. Nu blijven wij op Eerste Pinksterdag dus thuis."

'Opwekking hoort om genade en samenzijn te gaan'

De 27-jarige Robin Simon, bekend onder zijn artiestennaam Roberto Rosso, komt bij Opwekking om te werken. Hij draait sinds zijn zeventiende christelijke dancemuziek op de conferentie.

Dit jaar is Robin vrijwilliger en coördinator van de lezingen voor tieners op het festival. Hij steunt de keuze van de organisatie voor InSalvation: "Ik ken het hart van de bandleden van InSalvation en zie geen reden ze niet op het podium te zetten."

De dj, die na het geannuleerde concert van InSalvation in Monnickendam naast de dominee optrad, ziet de controverse rondom de band als een randzaak: "Opwekking hoort om genade en samenzijn te gaan. Iedereen is welkom! Dat betekent de bandleden van InSalvation, maar óók John."