Lezers over personeelstekort: 'Mensen kunnen niet fulltime werken én zorgen'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Tekort aan personeel blijft enorm groot

Veel bedrijven staan te springen om nieuw personeel. Het aantal openstaande vacatures blijft enorm en dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds erg groot is. Vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg zijn veel mensen nodig.

Op ons reactieplatform NUjij discussieerden lezers over het personeelstekort. Veel bezoekers deelden ervaringen met het zoeken naar een baan.

WereldreizigerG kreeg bij sollicitaties meermaals te horen overgekwalificeerd te zijn en denkt dat veel bedrijven te afgekaderd denken:

“Ik heb een half jaar geleden besloten een stapje terug te zetten en voor meer privéleven te kiezen. Vier maanden lang heb ik gehoord dat ik overgekwalificeerd was met betrekking tot de functies waar ik op solliciteerde. ‘Over een half jaar dan verveel jij je op deze functie’, werd er dan gezegd." "Dit terwijl ik een bak aan ervaring meeneem die waardevol is voor bedrijven, maar hun rigide systemen staan voortgang in de weg.” “Omdenken is moeilijk, ik ben er echter van overtuigd dat veel bedrijven personeel missen omdat ze veel te afgekaderd denken en niet evolueren.”

Ook lieten meerdere lezers op NUjij weten dat fulltime werken meer gestimuleerd moet worden om het personeelstekort tegen te gaan. Zo denkt Joop1969 dat de oplossing gezocht moet worden in het (financieel) aantrekkelijker maken van werken en het minder stimuleren van niet of parttime werken. Lezer Christina_de_Vries_cbadbc liet in de discussie een bonus voor fulltimers vallen.

Wij plaatsen daarom de volgende stelling op NUjij: 'Een bonus voor fulltimers is een goede oplossing voor het personeelstekort.'

Bea_801ffc33 vindt dat een bonus voor fulltimers over kan komen als een straf voor parttimers:

"Bijzonder hoe we aan de ene kant fulltime werk willen stimuleren en aan de andere kant steeds meer (mantel)zorgtaken bij mensen neerleggen. Je kunt denk ik niet verwachten dat mensen èn fulltime werken èn de zorg voor kinderen en/of bijvoorbeeld hulpbehoevende naasten op zich nemen (met ook alle bijbehorende extra kosten) en dit alles dan ook het liefst nog perfect uitgevoerd." "In dergelijke situaties komt een bonus voor fulltimers dan eerder over als een straf voor parttimers. Überhaupt komt het over alsof fulltime werken het ultieme doel is en je je dan het meest nuttig maakt voor de maatschappij, terwijl parttimers zich door middel van bijvoorbeeld de eerder genoemde zorgtaken of vrijwilligerswerk zich net zo zeer inzetten en nuttig maken/ertoe doen."

Eliges is niet tegen een bonus voor fulltimers, maar denkt dat het parttimers niet fulltime aan de slag laat gaan:

"Ik ben niet tegen een bonus voor fulltimers op zichzelf. Iedereen mag van mij meer verdienen. Maar een bonus gaat niet helpen om parttimers fulltime te laten werken." "Deze mensen hebben voor minder werk gekozen met een reden en ze zijn al bereid om 20-40 procent salaris in te leveren. Wat gaat die paar tientjes bonus daar aan veranderen?" "Het moet een exorbitante bonus zijn wil ik overwegen om weer 40 uur te gaan werken, want voor 5 tientjes extra gaat het hem niet worden."

2. Doden, vermisten en duizenden evacuaties door overstromingen in Italië

De Italiaanse regio Emilia-Romagna werd deze week geteisterd door noodweer. Meerdere rivieren traden buiten hun oevers en duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De stortregens volgden na maandenlange droogte, waardoor de grond het water minder goed kon absorberen. Het was de tweede keer in korte tijd dat de regio geteisterd werd door noodweer. Begin mei kwamen ook al twee mensen om tijdens stormen.

"De afgelopen dagen waren we dicht bij Bologna. De Italianen van wie we een huisje huurden waren erg blij met de regen. Maandag was het relatief mooi weer. Gisteren en vandaag kwam het kantelpunt." "Na nog een hele dag en nacht regen hoorde je vanochtend in de verte stukken grond naar beneden komen en bomen afbreken. Op de platte laag gelegen stukken komt al het water bijeen. De rivier die maandag nog mooi groen was, was gisteravond veranderd in een bruine naar modder ruikende kolkende massa. Sterkte voor iedereen die er middenin zit."

Wij waren ook benieuwd naar hoe andere Nederlanders in het rampgebied het extreme weer beleefden. Daarom plaatsten wij een oproep om hun ervaringen met ons te delen. Die verhalen bundelden wij in een nieuw artikel.

3. Marechaussee mag definitief niet meer controleren op basis van uiterlijk

In februari oordeelde het gerechtshof van Den Haag dat de marechaussee mensen niet meer mag controleren op basis van uiterlijke kenmerken zoals huidskleur. Het kabinet had tot afgelopen maandag om daartegen in beroep te gaan, maar deed dat niet. Daarmee is het verbod definitief.

NUjij'er Aboo probeerde witte Nederlanders een spiegel voor te houden en te laten zien hoe vervelend het is om er telkens uit gepikt te worden:

NUjij'er MvanA waarschuwde in de reacties dat discriminatie op basis van huidskleur kan leiden tot een selffulfilling prophecy. Wat dat precies is? Wij maakten hier een nieuw artikel over.

