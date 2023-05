De week van NUjij: lezers over graaiflatie, Turkse verkiezingen en studiepunten

"Een paar weken terug was ik met vriendinnen een weekje in Zwitserland. We gingen eerst een stuk door Duitsland. Daar in de supermarkten betalen de mensen ook rustig 2,5 euro voor een komkommer en 1,5 voor een kropje sla. Een fles cola was daarentegen wel wat goedkoper. Van Zwitserland wisten we dat de prijzen hoog zouden liggen."

"Op de terugweg door Frankrijk. Daar in de supermarkten bloemkool voor 3,2 euro zien liggen. Even door Luxemburg om te tanken. Tot slot nog in België in de supermarkt geweest. Daar liggen de prijzen ook hoog."

"Mensen die naar het buitenland gaan voor de goedkoop, zullen van een koude kermis thuis komen. Dat alleen in Nederland de prijzen zo hoog zijn, is echt een fabeltje."