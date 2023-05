Lezers over kosten openbaar vervoer: 'Moeten voorbeeld aan Duitsland nemen'

1. Onbeperkt reizen met Duits ov kan vanaf nu voor 49 euro per maand

Duitsland heeft sinds maandag een ticket waarmee reizigers voor 49 euro per maand onbeperkt met het regionale openbaar vervoer kunnen reizen. Daarmee krijgt het extreem goedkope 9 eurokaartje van afgelopen zomer een vervolg. Duitsland voert het zogeheten Deutschlandticket in vanwege de hoge brandstofprijzen.

Op NUjij discussieerden bezoekers over dit nieuws. Lezer Charlie_Papa vindt dat Nederland een voorbeeld aan Duitsland moet nemen:

"Goed initiatief voor burgers met een laag inkomen, want het scheelt veel geld om een trein- of buskaartje te betalen. Het is een ideale manier om klimaatdoelen te behalen door eerlijke compensatie te bieden om auto verbruik te verminderen en door ov aantrekkelijker te maken. "Alleen zal ik nauwelijks van deze actie gebruikmaken wanneer ik in Duitsland ben, want de flexibiliteit en bereikbaarheid is zeer slecht als je naar meerdere plekken wil reizen. Daarbij is het niet mogelijk om met de hogesnelheidstrein te reizen met deze aanbieding, waardoor ik lang in het ov zit met mogelijk lastige passagiers." "Ik vind dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Duitsland om ov goedkoper te maken. Vooral tijdens het spitsuur, zodat er meer automobilisten de trein pakken naar Randstad."

Meerdere lezers zijn het met Charlie_Papa eens en willen dat dit systeem naar Nederland komt. Zo denkt Ed_Bro dat dit een hoop files zou schelen. Ook zijn er lezers die het hier niet mee eens zijn. Zo vermoedt Caantje dat het Nederlandse ov dit niet aankan.

De vraag of dit systeem ook in Nederland ingevoerd kan worden, beantwoordden we in een nieuw artikel. De kans dat wij ook voor een lager tarief onbeperkt de trein en bus kunnen pakken, blijkt helaas klein.

Maar ook als het openbaar vervoer goedkoper zou worden, zou Enerzijds_Anderzijds nog steeds de auto pakken:

“Het maakt niet uit hoe goedkoop het ov wordt. Ik tref zelden een file, maar geen directe ov-verbinding. Dus zolang ik met het openbaar vervoer drie keer zoveel tijd nodig heb om op mijn werk te komen als met de auto, blijf ik met de auto gaan.” “Om mensen uit de auto te krijgen, moet het ov vooral sneller en comfortabeler worden.”

Anderverhaal denkt dat het ov goedkoper moet worden om mensen vaker voor de trein of bus te laten kiezen:

"Een retourtje met de trein in de daluren kost in Nederland minstens een derde meer dan met de auto. Dat valt nog te overzien. Met de auto ben je echter in veel gevallen veel eerder op je bestemming, terwijl je na de treinreis vaak ook nog een eindje met het overige ov moet om op je eindbestemming aan te komen." "Als je de kosten in tijd en geld naast elkaar legt, wint de auto vrijwel altijd. Wil je daar iets aan doen, dan moet het ov goedkoper en de auto duurder worden. Zolang aan die verhouding niets wordt gedaan, zullen de meeste mensen altijd voor de goedkopere en snellere optie gaan." "In Nederland mag wat mij betreft wel een fundamenteel gesprek op gang komen over hoe we ons land met 18 miljoen mensen een veilige en gezonde toekomst kunnen geven."

2. Zelensky's unieke bezoek aan Nederland draait om wapens en rechtvaardigheid

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht donderdag onaangekondigd een bezoek aan Nederland. Hij gaf een speech voor de Kamerleden en sprak met Wobke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en premier Mark Rutte. Daarnaast bezocht hij het Internationaal Strafhof in Den Haag en ging hij bij koning Willem-Alexander langs.

Een aantal Kamerleden was niet bij de ontmoeting aanwezig, onder wie Caroline van der Plas (BBB). Zij vond het bezoek op de dag van de Nationale Dodenherdenking "heel misplaatst". Ook op NUjij werd volop over de datum gediscussieerd.

"Veel mensen vinden het bezoek van Zelensky op 4 mei ongepast. Laten we ons realiseren dat wij in Nederland op 4 en 5 mei onze vrijheid vieren en slachtoffers herdenken." "Zelensky heeft ons vandaag in zijn toespraak een spiegel voorgehouden. In die spiegel zien we mensen die nu voor hun vrijheid vechten en anderen die daar nog iedere dag voor vallen. Het verleden is onlosmakelijk met het heden verbonden."

Veel lezers vroegen zich bij dit nieuws af: is de datum van het bezoek bewust of toeval? Wij beantwoordden jullie vraag in een nieuw artikel.

3. Zo ga je volgens experts het best om met liefdesverdriet

Gordon is weer terug in Nederland om het verdriet over zijn verbroken relatie te verwerken. Veel lezers discussieerden bij dit nieuws over het verwerken van liefdesverdriet en vroegen zich af: hoe kom je eigenlijk over iemand heen? Daarom legde NU.nl deze vraag voor aan drie relatiedeskundigen.

Op NUjij deelden meerdere lezers hun ervaringen met liefdesverdriet. Het hart van MsBling werd jaren geleden gebroken:

"Mijn hart werd gebroken op mijn 27e en het heeft jaren geduurd dat echt een plekje te kunnen geven. Wat mij heeft geholpen is de gedachte dat er wel een reden voor zal zijn geweest. Omdat ik anders op mijn 35e al gescheiden zou zijn, of diep ongelukkig zou zijn geweest, of op mijn 40e al weduwe, of dat er simpelweg gewoon iemand rondloopt die beter bij me past." "Inmiddels ben ik 42 en die persoon nog niet tegengekomen, maar dat interesseert me ook niet meer. Het is goed zoals het is, ik ben gelukkig. En als ik het ooit nog mag ervaren, dan graag alleen als het blijvend is."

