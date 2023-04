Jullie vragen over de zaak-Weski: 'Mag ze haar eigen verdediging voeren?'

Waar wordt advocaat Inez Weski precies van verdacht? Zou ze zelf de verdediging mogen voeren in haar rechtszaak? En als ze schuldig wordt bevonden, mag ze dan ooit nog aan de slag als advocaat? Misdaadverslaggever Joris Peters zat vanmiddag klaar om jullie vragen te beantwoorden.

Joris: "Voor de duidelijkheid: op veel vragen weten we het antwoord nog niet, omdat Inez Weski pas net is aangehouden. Er loopt al langere tijd een onderzoek en we weten wat de aanleiding is. Maar de precieze onderzoeksresultaten kennen we niet. Vragen als 'Zit Weski uit zelfbescherming vast?' of 'Stond ze onder druk om informatie door te spelen?' kunnen we dus niet met zekerheid beantwoorden. Voor dat laatste zijn wel aanwijzingen."

"Weski zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaten. Ze kan dus ook niet reageren op de beschuldigingen. De advocaat wordt beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie en het schenden van het beroepsgeheim."

"Wat die beschuldigingen precies inhouden, waarop die zijn gebaseerd en of er eventueel sprake is geweest van druk, wordt later bekend. We zitten pas in de beginfase. Dus de antwoorden op jullie vragen zullen van algemene aard zijn."

Lezer: Stel dat een advocaat onder druk wordt gezet, wat is dan het protocol en bescherming?

"Als een advocaat bedreigd wordt, kan diegene zich wenden tot de orde van advocaten. Is de bedreiging dusdanig ernstig, dan kan een advocaat contact opnemen met de politie. Maar beide opties zorgen voor ongemak bij advocaten."

"Je hebt je namelijk aan je geheimhoudingsplicht te houden. Dat betekent dat alles wat je bespreekt met je cliënt geheim moet blijven. Er zijn uitzonderingen op die geheimhoudingsplicht, maar alsnog zal een advocaat niet zomaar de politie inschakelen. Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor de advocaat. Wil iemand bijvoorbeeld beveiligd worden, dan moet er een dreigingsanalyse worden gemaakt, maar daar is wél aangifte voor nodig. Bovendien worden in die aangifte de naam en toenaam van de advocaat genoemd."

Lezer: Het is allemaal erg vaag wat Inez nu verkeerd heeft gedaan. Krijgen wij wel te horen waarom er vermoed wordt dat zij nu met een crimineel netwerk samenwerkt? Waar is zij precies in de fout gegaan dat ze nu als een gevaarlijke misdadiger vast moet blijven zitten?

"Weski is pas net aangehouden. Daarom weten we nog niet veel over de onderbouwing van de verdenking. Wat we wél weten is dat er al langer onderzoek liep naar Weski, omdat er berichten waren gevonden waaruit je zou kunnen afleiden dat ze mogelijk informatie zou hebben doorgespeeld naar Ridouan Taghi."

"In de tussentijd is daar nog extra informatie bij gekomen waarvan we de inhoud nog niet kennen. Maar de onderzoeksrechter heeft maandag gezegd dat de informatie die de politie nu in handen heeft, zwaar genoeg is om Weski twee weken langer vast te houden."

Lezer: Ik vroeg mij af of mevrouw Weski ook haar eigen verdediging mag voeren, en of dat verstandig zou zijn. In dat geval, zou zij dan zelf ook getuigen mogen ondervragen over haar eigen zaak?

"Ja, dat zou eventueel kunnen. Of dat verstandig is, is een tweede. Het wordt vrijwel altijd afgeraden. In dit geval heeft Weski twee advocaten die voor haar de verdediging voeren."

Lezer: Als Inez Weski schuldig wordt bevonden, betekent dat dan automatisch dat ze nooit meer actief kan zijn als advocaat?

"Dit is nog wel echt toekomstmuziek, want laten we het onderzoek eerst rustig afwachten. Maar het gaat hier om twee aparte zaken. Een rechtbank die uitspraak doet over de verdenking en een tuchtrechter die eventueel bepaalt of Weski geen advocaat meer mag zijn."