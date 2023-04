Lezers over verkeersveiligheid: 'Helmplicht elektrische fietsers een goed idee'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Grootste aantal verkeersdoden in vijftien jaar, recordaantal fietsers omgekomen

Vorig jaar zijn in Nederland 737 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat is het grootste aantal sinds 2008. Opvallend is het grote aantal fietsers dat verongelukte. In de 27 jaar dat de cijfers worden bijgehouden, kwamen er niet eerder zo veel om het leven, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Door dit nieuws discussieerden lezers over verkeersveiligheid in Nederland. Veel NUjij'ers deelden ervaringen in de reacties.

Zo ziet RobRoy veel gevaarlijke situaties op de weg:

"Ik fiets regelmatig hier door de bebouwde kom, en de hoeveelheid bijna ongelukken die ik om mij heen zie door niet oplettende automobilisten is verbijsterend." "Niet opletten bij rotondes, niet opletten bij afslaan, niet opletten bij verkeerslichten." "Bestelbusjes die gewoon op de rijbaan stilstaan, auto's op het fietspad die stilstaan. Rekening houden met andere weggebruikers? Het idee dat iedereen zich maar moet aanpassen aan de automobilist/pakketbezorger lijkt steeds sterker te worden, en zeg er vooral niets van."

Ook delen meerdere lezers hun zorgen over elektrische fietsen. Zo schrijft KarelvanEgmond dat een helmplicht voor elektrische fietsers hem een goed idee lijkt, omdat de snelheid ongelukken kan veroorzaken. Door jullie discussie hierover plaatsten wij de stelling 'Fietshelmen moeten in Nederland verplicht worden voor elektrische fietsers'.

Lezer SpringendeRob was zes jaar geleden betrokken bij een ongeluk en is daarom voorstander van een helmplicht voor alle fietsers:

"Zes jaar geleden ben ik aangereden door een auto bestuurd door een onoplettende oudere heer, die mij niet zag op het fietspad. Met mijn hoofd op de motorkap en daarna ook van de auto afgeworpen, en met de andere kant van mijn hoofd op de straat terechtgekomen. Gevolg: twee jaar herstel van hersentrauma, baan kwijt, en nu nog steeds niet 100 procent hersteld." "Met een helm op was ik beter beschermd geweest en had ik mogelijk minder letsel opgelopen. Na dit incident besef ik mij heel goed hoe ongelofelijk kwetsbaar je als mens bent in het verkeer en dat je zeker niet de volledige controle hebt over het gedrag van anderen." "Ik denk dat iedereen diep van binnen wel beseft dat een helm verstandig is in het verkeer, maar dat we nog in een ontkenningsfase zitten."

Lezer Tamoeri is het niet eens met de stelling:

“Ik ben tegen. Of alle fietsers helmen, of niet." "Je hoeft met een elektrische fiets niet het maximum te rijden en er zijn fietsers die zonder ondersteuning makkelijk 20 of meer halen, waar in de strekking van deze stelling geen verplichting zou ontstaan.” “Los daarvan zijn wij een land waar veel rekening gehouden wordt met de fietser, waardoor voor mij de noodzaak van de helm voor fietsers minder duidelijk is.”

2. Ouders schenden op sociale media vaak onbewust privacy van kinderen

Veel ouders vinden het leuk om foto's en video's van hun kinderen op sociale media te delen. Sommige ouders gaan een stap verder en zetten hun kinderen in als influencer. Daarbij denken ouders vaak niet goed na over wat goed is voor de kinderen - of wat hun privacyrechten zijn.

Lezers gingen over dit onderwerp in discussie. Zo heeft de dochter van Pesto_DiPapi een eigen YouTube-kanaal:

"Mijn dochter heeft sinds haar negende (ze is nu 10) een 'eigen' YouTube-kanaal. Het is de enige sociale media die ze mag gebruiken. Ze plaatst overigens geen video's van haarzelf (dat mag ze niet van ons), maar van haar creatieve uitbarstingen zoals tekeningen die ze maakt of maskers die ze knutselt." "Ze gebruikt het als creatieve outlet. We controleren wat er geplaatst wordt en geven haar uitleg over hoe om te gaan met sommige comments. Maar ze doet en maakt alles zelf wanneer ze daar zin in heeft. Het kanaal is verder anoniem zonder haar naam." "Je kunt je kind ook wereldvreemd houden en gewoon zeggen: "Het mag niet". Ik leg liever uit waarom bepaalde zaken wel en andere zaken niet online gedeeld moeten worden, dan dat ik ze nu beperk."

3. De pil slimmer slikken: 'Evalueer klachten, overleg met je arts'

De anticonceptiepil beschermt tegen zwangerschap, maar heeft ook bijwerkingen. Vorige week is een nieuw onbedoeld effect ontdekt. NUjij'ers vroegen zich daarom af: is elke dag hormonen slikken nou wel zo'n goed idee? Jullie vraag werd in een nieuw artikel beantwoord door arts Monique Brood en gynaecoloog-endocrinoloog Angelique Goverde.

NUjij'ers deelden hun ervaringen met de anticonceptiepil. Zo heeft Annae weinig last van bijwerkingen gehad:

"Ik heb veertien jaar de pil geslikt en heb gelukkig weinig bijwerkingen ervaren. Ook toen ik bijna een jaar geleden stopte met slikken, merkte ik nagenoeg geen lichamelijk of psychisch verschil." "Toch zou ik misschien wel willen dat, als onze kinderwens ooit vervuld mag worden en we zeker weten dat we niet meer kinderen willen, mijn vriend er een 'knipje' in laat zetten. Het voelt dan niet helemaal goed om dan nog de pil te blijven slikken."

Loesje_84 slikt de minipil, maar ervaart juist veel bijwerkingen:

"Sinds 2 maanden weer aan de pil. Dit omdat we geen kinderwens meer hebben en geen zin meer hebben in condooms (stabiele relatie van twintig jaar). Maar gezien de depressieve gevoelens, het feit dat ik de hele tijd om alles boos wordt, mezelf niet herken en mijn lijf kwijt lijk te raken, stop ik na deze strip weer." "Wat een ellende. Gelukkig met de huisarts goed over alle opties en verschillende pillen kunnen hebben. Degene die ik nu heb zou de minste bijwerkingen moeten hebben. Is de minipil. Nou voor mij helaas niet."

