Lezers over invloed Nederland op klimaat: 'Wij moeten het goede voorbeeld geven'

“Waarom maakt het zo'n verschil bij welk land we horen? Zouden we minder hoeven te doen als Nederland een kleine staat binnen het grote Amerika of China was? Ik vind van niet.”

“Zolang wij per burger meer vervuilen dan een land zoals China, hebben we geen enkele reden om af te wachten of zij hun uitstoot omlaag gaan brengen.”

“We moeten zelf het goede voorbeeld geven, zowel met de productie hier als met de keuzes qua import. Breng onze uitstoot omlaag tot we niet meer vervuilen per persoon dan een arm land, dán pas hebben we goede redenen om naar een ander te wijzen.”