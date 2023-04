Lezers over verplichte verzekering voor zzp'ers: 'Fijn dat dit vangnet er komt'

1. Arbeidsmarkt op de schop: nulurencontract verdwijnt, zzp'er verplicht verzekerd

Deze week werd bekend dat het vaste contract voortaan het uitgangspunt wordt op de arbeidsmarkt. Nulurencontracten worden verboden en wie via een uitzendbureau werkt, krijgt sneller een contract met zekerheid. Verder komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers, zodat ze een vangnet hebben als ze ziek worden.

Veel lezers gingen in discussie over dit nieuws. Zo zegt student Anoniem_Hier juist heel blij te zijn met een nulurencontract:

“Ik ben student, werk bij een kleine supermarkt en heb een nulurencontract. Ik ben hier juist blij mee. Ze hebben altijd mensen nodig, dus als ik kan werken dan ben ik welkom.” “Echter als ik niet kan werken, kan ik ook niet en hoeft er niet moeilijk gedaan te worden met uren verschuiven ofzo. In de vakantie werk ik meestal 3 hele dagen. Zoals nu, in tentamenweken, zo’n 6 uurtjes per week. Waarom het nulurencontract verbieden? Voor veel jongeren is het een uitkomst. Op het moment dat ik verplicht zo’n 12 uur in de week moet werken, lukt dit simpelweg niet en moet ik stoppen.”

Naast lezers met een nulurencontract reageerden ook veel zzp'ers op de nieuwe plannen. Zo vindt Viper500 het geen probleem om een verplichte verzekering te hebben, mits de prijzen hiervoor drastisch dalen. We vroegen via een oproep naar jullie mening over deze ontwikkelingen en bundelden een aantal binnengekomen reacties in een artikel. Daarbij discussieerden jullie verder.

Lezer Caeru vindt het goed dat deze verzekering er komt:

“Ik ben op m'n 35e arbeidsongeschikt geworden. Het is een lange weg naar je pensioenleeftijd. Ik hoor zzp’ers zeggen dat ze geld wegleggen om periodes te overbruggen. Maar arbeidsongeschiktheid is geen sabbatical die je even opneemt. Het overkomt je. In het goede scenario duurt het een paar jaar, in een slecht scenario een paar decennia.” “Fijn dat dit vangnet er officieel komt. Gewoon onder hetzelfde reglement laten vallen als de zw/wia met een mogelijkheid je particulier nog meer in de plus te verzekeren (want wia is écht geen vetpot).” “Ik had ook wel willen blaken van de energie tot m'n 70e, maar het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt, om maar eens Acda en de Munnik te quoten.”

De verplichte verzekering die het kabinet wil doorvoeren stuit ook op veel verzet. NUjij'er Lucky_Steps vindt het geen fijne ontwikkeling en stopt met zijn bedrijf als hij zich verplicht moet verzekeren:

"24 jaar geleden begon ik als zzp'er. Het was al tien jaar mijn droom om als zelfstandige aan de slag te gaan, mijn eigen opdrachten te verwerven en mijn eigen vrije keuzes te maken. Voor ik begon spaarde ik een jaarinkomen bij elkaar als buffer voor het geval ik geen opdrachten zou verkrijgen of ziek zou worden. Daarnaast verzekerde ik mij toch nog twintig jaar lang tegen een hoog tarief voor arbeidsongeschiktheid. Ik wilde immers op geen enkele manier afhankelijk zijn." "Toen ik na een jaar of 18 werken een paar maanden ziek was, kreeg ik met pijn en moeite een minimale uitkering waar ik absoluut niet van kon leven. De verzekering is op mijn 55ste verjaardag beëindigd omdat verzekeren na die leeftijd onbetaalbaar is." "Voor de komende jaren heb ik mijn eigen buffers opgebouwd. Ik heb geen behoefte aan verplichte verzekeringen. Zodra dit aan de orde is, stop ik mijn bedrijf. Een verplichte verzekering druist in mijn visie totaal in tegen de bedoeling van het zzp-schap."

Zaterdag plaatsten wij ook de stelling Zzp'ers moeten verplicht verzekerd zijn. Daarbij lieten nog meer lezers hun licht over dit onderwerp schijnen.

2. KNVB scherpt regels aan: duel definitief gestaakt als speler geraakt wordt

Op NUjij werd deze week volop gediscussieerd over het aanstekerincident van woensdag. Daarbij werd Ajax-middenvelder Davy Klaassen geraakt door een aansteker uit het publiek. Als reactie hierop scherpte de KNVB de regels aan en besloot Feyenoord om tijdens de resterende Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen het hele veld af te schermen met netten.

Veel lezers deelden bij artikelen over dit nieuws hun oplossingen voor supportersgeweld. Zo benadrukt gebruiker Schaap47 dat Nederland naar de Engelse voetbalbond moet kijken, omdat het er in Engelse stadions wél rustig aan toegaat. Hoe kan dat, terwijl in Nederland al het zoveelste supportersincident plaatsvindt? Deze veelgestelde vraag werd beantwoord in een artikel van onze sportredactie, waarin onder meer de Engelse maatregelen worden uitgelegd.

Gebruiker Boem wil dat de Engelse maatregelen ook in Nederland worden ingevoerd:

"Gelijk hier ook invoeren. Vooral een strafblad krijgen door bepaalde herhaaldelijke gedragingen zal er wel een hoop afschrikken." "Praten met clubs leidt nergens toe. Die zeggen natuurlijk dat ze het ook veroordelen, maar oplossingen zijn er niet." "Wat ooit zo leuk en vermakelijk was om naar te kijken, wordt nu volledig overschaduwd door totaal ontoelaatbaar gedrag, zeker bij eredivisiewedstrijden. Hooligans uitbannen, uit elk stadion en elke wedstrijd. Nieuwe betere wetgeving dus. Zoals in Engeland."

3. Waarom komen zonnepanelen in weilanden en niet op lege daken?

Lezers stellen regelmatig vragen over het klimaat. Zo vroegen jullie je af waarom we nog zonneparken aanleggen in weilanden en niet op lege daken of boven parkeerplaatsen. Klimaatverslaggever Jeroen Kraan beantwoordde deze vraag in een nieuw artikel. Daarin blijkt dat het om verschillende redenen een 'gedoe' is om zonnepanelen op daken te leggen.

Gerard_P1 heeft ervaring met al het 'gedoe' dat bij de aanleg van zonnepanelen op daken komt kijken:

"Ik ben actief geweest bij een energiecoöperatie. Daarmee hebben we een dak van een bedrijfspand volgelegd met zonnepanelen. Dan kom je er achter hoeveel gedoe je er extra bij krijgt omdat je met nog een partij van doen hebt. Niet alleen met aanleg, maar ook met ontwerp en onderhoud." "Het is volkomen logisch dat commerciële partijen naar weilanden kijken. Dat is een stuk makkelijker, en het zou me niet verbazen dat het ook nog eens goedkoper is i.v.m. dakhuur."

