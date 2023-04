Lezers over hondenbelasting: 'Juist tijd voor een hoge kattenbelasting'

1. Moet er naast hondenbelasting ook kattenbelasting komen?

De hondenbelasting in ons land is dit jaar met gemiddeld ruim 14 procent gedaald, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lezers gingen over die hondenbelasting in discussie. Zo verbaast Simon_7ccd2cb4 zich erover dat je niet in elke gemeente hondenbelasting hoeft te betalen en dat dit bedrag verschilt per gemeente:

"Ik vind het eigenlijk een beetje scheef dat de gemeente waarin je woont, bepaalt of je wel of geen hondenbelasting betaalt. En op katten worden ook geen belastingen geheven, terwijl die met hun jacht op vogels veel slechter zijn voor het milieu." "In de huidige trend zou er een hoge kattenbelasting moeten komen in plaats van hondenbelasting."

Meerdere lezers waren het daarmee eens. Zo lieten onder anderen Barlaeus, P3345 en W.J. weten dat zij ook voor kattenbelasting zijn. Daarom plaatsten we vrijdag de stelling 'Er moet naast hondenbelasting ook kattenbelasting komen'.

Gebruiker Tim_Verfbom is het oneens met de stelling. Hij ziet het voordeel van kattenbelasting niet, maar zou andere maatregelen wel waarderen:

"Ik zie zelf het nut niet echt van kattenbelasting, maar ik zou het wel zeer wenselijk vinden als 'huisdieren' gewoon thuis of in een eigen tuin gehouden worden." "Naast dat katten alleen in Nederland jaarlijks meer dan 18 miljoen vogels doden, krijgen ze ook vrij spel om mijn tuin en omgeving als kattenbak te gebruiken. En als je kat echt per se naar buiten moet, dan maar aangelijnd net als bij honden (die laat je immers ook niet zelfstandig door de wijk zwerven omdat ze daar 'behoefte' aan hebben)."

2. Jullie vragen over de ramadan: 'Mag je medicijnen innemen?'

Op NUjij werden veel vragen gesteld over de ramadan. Daarom beantwoordden imam Azzedine Karrat en theoloog Samira I. Ibrahim deze week jullie vragen. Zo vroegen lezers zich af of je tijdens de ramadan medicijnen mag innemen en wat de achterliggende betekenis van het vasten is.

In de reacties discussieerden lezers verder over dit onderwerp en deelden ze hun ervaringen. Zo heeft ZonnebloemB uit belangstelling een keer meegedaan aan de ramadan:

"Respect voor de mensen die dit doen. Ik ken veel Turkse mensen en heb zelfs een keer meegedaan uit belangstelling. Geweldig het samen zijn met de eetmomenten. Ze maken er iets moois van en ik bewonder hun kracht en liefde voor elkaar tijdens het vasten." "Tijdens het vasten besef je pas hoe erg het is als er geen eten en drinken is en dat geeft dankbaarheid voor de welvaart. Het in jezelf keren in die periode geeft ook mooie inzichten."

3. Voorjaarsschoonmaak is een dure aangelegenheid geworden

Wie de voorraadkast met schoonmaakmiddelen wil vullen, moet diep in de buidel tasten. Schuurmiddelen, poetsmiddelen en sponzen zijn nu ruim 25 procent duurder dan een jaar geleden.

Lezers deelden daarom tips om op een goedkope manier te poetsen. Zo struint gebruiker WoutjeW de aanbiedingen af:

"Schoonmaakmiddelen, wasmiddelen en toiletartikelen koop ik alleen als ze in de aanbieding zijn. Iedere supermarktketen en drogisterijketen heeft regelmatig acties met 2 voor de prijs van 1 en zo meer. Dit soort artikelen zijn jarenlang houdbaar en zodra ik zie dat iets bijna op is (de laatste fles of verpakking) hou ik alle aanbiedingen in de gaten."

Ook lezer Think_Different geeft advies:

"Vooral bij schoonmaakmiddelen valt mij het gigantische prijsverschil tussen A-merken en huismerken op. Wil je nog meer besparen? Koop dan niet die kant en klare mengels maar stap over op de 'ouderwetse' schoonmaakmiddelen als soda, schoonmaakazijn etc." "Stop ook niet teveel schoonmaakmiddel in je sopje, water is al een redelijk wondermiddel om mee schoon te maken. Je kan de schoonmaak zo goedkoop of duur maken als je zelf wilt."

Hoe je bespaart op je lenteschoonmaak? Wij schreven er vanwege jullie reacties een artikel over.

