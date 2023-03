Lezers over klimaatverandering: 'Portemonnee bepaalt of ik mijn gedrag aanpas'

1. Binnenkort geen nieuwe ijstijd: acht hardnekkige klimaatmisverstanden

Klimaatverandering is een lastig onderwerp dat we voor onszelf proberen te versimpelen. Daarin kunnen we doorschieten door zaken te ontkennen of juist te overdrijven. Het is dus logisch dat er misverstanden over het klimaat ontstaan en het is soms nog een hele klus om ze weer uit de wereld te helpen.

Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm zette deze misverstanden in een artikel op een rij. Daarover gingen lezers in discussie.

Zo geeft lezer J.J. van aan verschillende maatregelen te nemen:

"Ik kijk graag naar dingen waar ik zelf controle over heb. In het geval van het klimaat, ik heb zelf controle over mijn levensstijl, over mijn CO2-uitstoot, over welke bedrijven mijn geld krijgen, over wat ik eet en over welke partijen mijn stem krijgen. Zolang ik zorg voor waar ik zelf voor kan zorgen, heb ik gedaan wat ik kan."



"Dus niet met het vliegtuig, weinig tot geen vlees eten, de verwarming niet onnodig aanzetten, met het ov in plaats van met de auto en stemmen op partijen die het klimaat hoog hebben staan. Energiebedrijven die niet genoeg inzetten op duurzame energiewinning krijgen mijn geld niet. Ik geef mijn geldook niet aan banken die investeren in fossiele brandstoffen etc."

Om jullie over dit onderwerp door te laten discussiëren, plaatsten wij vrijdag de stelling 'Ik pas mijn gedrag aan sinds ik me bewust ben van klimaatverandering'.

Gebruiker AltijdEenMening past zijn gedrag niet voor het klimaat aan, maar om financiële redenen:

"Ik heb oneens aangegeven. Om gewoon heel eerlijk te zijn heb ik mijn gedrag niet aangepast voor het klimaat, maar omdat mijn energieprijs onbetaalbaar werd." "Net zoals waarom ik een elektrische auto rij, de bijtelling was vele malen lager dan bij een benzine auto. Kortom, niet het klimaat maar mijn portemonnee dicteert of ik mijn gedrag aanpas."

Gebruiker Willem_c773c39f vindt dat iedereen zijn gedrag voor het klimaat moet aanpassen:

"Het lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend om mijn gedrag aan te passen. En dat doe ik dus ook. Wel is het moeilijk om altijd alles goed te doen, dat kan misschien ook niet. Maar op zijn minst proberen om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden hoort er voor mij absoluut bij." "En ik denk zelfs dat we de tijd van vrijblijvendheid en 'dat bepaal ik zelf wel' achter ons moeten laten: iedereen zou hieraan mee moeten doen."

2. Nederlands kabinet gaat gebruik van TikTok op overheidstelefoons verbieden

Het kabinet raadt rijksambtenaren per direct af apps uit landen als China en Rusland te gebruiken op hun werktelefoon. De populaire, maar omstreden app TikTok krijgt dus een negatief advies. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van steeds meer overheden. Op termijn volgt een compleet verbod.

Lezers gingen over dit nieuws in discussie. Gebruiker R_H is rijksambtenaar en vindt het niet nodig om niet-werkgerelateerde apps op zijn werktelefoon te hebben:

"Ben zelf rijksambtenaar en ik zie geen enkele reden om apps die ik niet voor mijn werk nodig heb op mijn werktelefoon te installeren. Als ik zulke apps al zou willen hebben, zouden die gewoon op mijn privételefoon gaan." "En als het nou wel echt nodig mocht zijn voor je functie om bepaalde onderwerpen op social media te kunnen volgen is het misschien nog een ander verhaal, maar voor zulke gevallen komen er vast wel ontheffingen en speciale richtlijnen. Maar dat zal voor verreweg de meeste medewerkers niet gelden."

Meerdere lezers deelden bij dit artikel hun mening over TikTok. We lieten jullie daarom over deze app doorpraten in onze NUjij-rubriek 'Praat mee over'.

3. Met waarschuwingssticker alleen voldoet videodeurbel niet aan privacywet

Bijna een miljoen huishoudens hebben een videodeurbel, maar niet iedereen gaat daar op een correcte manier mee om. Bezitters moeten eigenlijk een bordje plaatsen met informatie over wat ze met de camerabeelden doen. Wie dat niet doet, overtreedt de privacywetgeving.

Lezers gingen over het maken van camerabeelden in discussie. Zo vindt I_Held zijn privacy belangrijk:

"Sowieso vind ik dat er paal en perk gesteld moet worden. Bij mij in de straat filmt iemand al 15 jaar zijn auto, omdat hij bang is dat het gestolen wordt. Alleen iedere keer als ik mijn huis verlaat of thuiskom, sta ik op beeld. Wil ik niet!" "Net zoals ik niet in iedere straat tijdens een wandeling bij burgers op hun feed sta. Ja mensen zeggen dan: 'als je niets te verbergen hebt...' . Ik heb mijn privacy te verbergen. En die is mij heel veel waard!" "Ik vind dat het onderzoeken alleen bij klachten zelfs te slap is. Die camera's zouden uit zichzelf het beeld moeten wissen na zeg 48 uur. Natuurlijk snap ik dat het handig is dat er bij een ongeval of bij misdaad beelden opvraagbaar zijn, maar voor mij weegt dat niet op tegen het weggeven van mijn privacy."

Bij dit artikel ontstond een discussie over het beveiligen van je huis met camera's en alarmsystemen. Zo geeft gebruiker Robert_van_Vuuren aan ook camera's te hebben. Wij lieten jullie daarover verder discussiëren op NUjij.

