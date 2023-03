Lezers over overwinning BBB: 'Het zegt iets als je overal de grootste bent'

1. Waarom geen gratis HPV-prik voor iedereen? 'Overheid moet grenzen trekken'

Bijna tienduizend jongvolwassenen haalden zaterdag 4 maart op HPV Awareness Day een prik tegen het humaan papillomavirus (HPV). Jongeren van 19 tot 27 kunnen dit jaar de HPV-vaccinatie gratis krijgen.

Meerdere lezers vroegen zich af waarom deze leeftijdsgroep niet hoeft te betalen voor het vaccin. Zo vraagt gebruiker Debater waarom de leeftijdsgrens bij 27 jaar ligt. Hoe dit precies zit? We beantwoordden jullie vraag in een nieuw artikel, waar lezers weer over in discussie gingen.

Lezer P_pelzen heeft zich recent laten vaccineren:

"Ik ben heel blij met deze extra ronde vaccinaties! Toen ik 12 was heeft mijn vader me omgepraat omdat het allemaal zo slecht en gevaarlijk was. Nu ik wat ouder ben heb ik mijzelf kunnen inlezen en de vaccins zijn gewoon veilig. Hierdoor kan ik mij alsnog beschermen tegen verschillende soorten kanker."

Gebruiker Mariel vindt het jammer dat haar zoon net buiten de leeftijdsgroep valt:

"Mijn zoon van 13 heeft al zijn twee prikken gehad. Mijn zoon van 18 (2005) geen. Ik probeerde vorig jaar ook voor hem een HPV vaccinatie te krijgen, want dat lijkt me belangrijk op die leeftijd. Ik kreeg dat ondanks vele telefoontjes niet voor elkaar. Geboortejaar 2005 valt nu ook buiten deze vaccinatie ronde (vanaf 2004). Hij moet wachten op een oproep. Ik vind dat onbegrijpelijk want het lijkt me niet ondenkbaar dat een 18 jarige seksueel actief wordt of is."

3. Helft van stakend ziekenhuispersoneel vindt werkdruk veel te hoog

De helft van het personeel in de ziekenhuizen vindt de werkdruk te hoog. Zo blijkt uit een een meting van statistiekbureau CBS in 2022. Het is een van de redenen dat afgelopen donderdag in 64 ziekenhuizen gestaakt werd.

Lezer Kee_Kw heeft jarenlang in de zorg gewerkt, maar is door de hoge werkdruk eerder met pensioen gegaan:

"De chronisch hoge werkdruk heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik eerder op mijn 63e met pensioen ben gegaan na 44 jaar gewerkt te hebben in een middelgroot ziekenhuis als neonatologie verpleegkundige."

"De werkdruk is in de loop der jaren gestaag opgelopen door toename van de steeds meer toenemende techniek, met hetzelfde aantal personeel en veel te weinig ondersteunend personeel."

"Om een situatie te schetsen: buiten de zorg van een patiënt die bijvoorbeeld ademhalingsondersteuning nodig heeft, met alle zorg eromheen zoals perfusoren, monitoring, ouder ondersteuning, artsen contact, komt er een nieuwe acute opname. Je moet dan in de avonduren de administratie doen, kamer opbouwen, zelfs poetsen, ondertussen controle blijven houden op patiënt 1, en zelfs 2 terwijl je patiënt 3 opvangt. Je collega's kunnen je ondertussen mondjesmaat ondersteunen vanwege dezelfde situaties."

"Dit is 1 voorbeeld van 1 avonddienst in vogelvlucht. Er is nooit gehoor aan gegeven."

Meerdere lezers vroegen naar meer voorbeelden van wat die hoge werkdruk inhoudt. Daarom plaatsten we een oproep en lieten we in een nieuw artikel stakers aan het woord.

Hierin vertelt onder anderen Mike, verpleegkundige acute opname, over de reden dat hij staakt:

"Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de acuteopnameafdeling in een ziekenhuis. Ik en mijn collega's doen mee met de staking om te strijden voor een betere waardering van ons vak en prettigere werkomstandigheden. De werkdruk is de afgelopen jaren verder en verder opgelopen. Dat is logisch gezien de huidige vergrijzing in Nederland, maar een adequate aanpak mist nog."

"Als acuteopnameafdeling hebben wij weinig te maken met de geplande zorg die nu niet geleverd gaat worden. Maar ik en mijn collega's vinden het belangrijk om ons wel solidair te verklaren met alle andere collega's. Niet alleen de collega's in het wit, maar ook de collega's van de schoonmaak, de keuken, de beveiliging et cetera. Samen houden wij de zorg gezond, maar dat kunnen we niet alleen. Ondersteuning vanuit onze werkgevers is broodnodig."

3. Alle uitslagen bekend: nieuwkomer BBB in alle provincies de grootste

Het nieuws stond afgelopen week veel in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Op 17 maart bleek dat de BoerBurgerBeweging (BBB) grote delen van Nederland veroverd heeft. De partij is in alle twaalf provincies de grootste geworden.

Lezers gingen over de uitslag in discussie. Gebruiker RmC vindt het geen goede ontwikkeling:

"Dit is echt slecht voor Nederland. Nadat de hoogste bestuursrechter al een streep zette door de bouwvrijstelling, ging het land al min of meer op slot. De volgende rechtszaken van bijvoorbeeld Greenpeace en andere organisaties liggen al klaar, wanneer de stikstofplannen nog langer vertraagd gaan worden."

"Daarnaast is het Europese regelgeving en zijn er internationale verdragen, waaraan Nederland gehouden is. Dat is een juridische realiteit waaraan BBB zich ook niet kan onttrekken. Heb ik het nog even niet over het feit dat er verspreid over het land nu veel mensen zonder politieke en bestuurlijke achtergrond zitting gaan nemen in belangrijke organen. Alsof het hier gaat om vrijwilligerswerk voor de plaatselijke korfbalvereniging."

"Men krijgt daarnaast het initiatief voor de formatie en heeft al twee breekpunten op tafel gelegd. Aangezien de groep mensen die op PvdA/GL gestemd heeft bijna even groot is, stel ik voor het land van het slot te halen en gewoon de huidige plannen door te zetten. Geen uitstel meer!"

Lezer Matthew621 vindt dat de overwinning van BBB iets zegt over Nederland:

"Als je in één provincie de grootste bent zegt dat iets over die provincie, maar als je in alle provincies de grootste bent zegt dat iets over het land."

"Een ongekende winst voor een nieuwkomer en een landelijk signaal dat men op deze wijze niet verder wil. De huidige coalitie partijen dienen hun conclusie te trekken en moeten zich afvragen of door regeren nog wel zin heeft."

"Hoe dan ook mijn felicitaties aan mevrouw van der Plas en iedereen rondom haar die deze monsterzege hebben binnengeharkt."

Wij vroegen jullie welke vragen jullie nog over de verkiezingsuitslag hebben. Onze politiek verslaggever Priscilla Slomp beantwoordden jullie beste en meestgestelde vragen in een nieuw artikel.

