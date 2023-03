Lezers over postcovidsyndroom: 'Weer wordt het vergeten'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks zorgen jullie bijdragen voor actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. In deze rubriek zetten we de beste reacties en vragen op een rij.

1. Dit zijn de antwoorden op jullie vragen over het postcovidsyndroom

Op 23 februari zei het Outbreak Management Team (OMT) dat corona in ons land een endemische fase heeft bereikt. Inmiddels heeft het kabinet besloten om het advies van het OMT op te volgen en het coronavirus als een alledaagse infectie te behandelen.

Naar aanleiding van dit nieuws ontstond een discussie over het postcovidsyndroom, omdat meerdere lezers vertelden dat ze hier last van hebben. Zo schreef lezer Caroline_befddd dat ze al 2,5 jaar slechts een schim is van wie ze was:



"En weer lijkt het of langdurige covid totaal vegeten wordt. Ik ben al 2,5 jaar geen schim meer van wie ik was, van een actieve vrouw met volle baan naar volledig afgekeurd en het grootste deel van de dag op bed. En zo zijn er duizenden mensen met langdurige covid en nog een veelvoud daarvan met wat lichtere, maar wel heel vervelende langdurige klachten!"



"Ook de nieuwe varianten kunnen tot langdurige covid leiden en ook mensen die eerder COVID-19 prima hebben doorstaan kunnen alsnog bij een nieuwe infectie langdurige covid krijgen. En langdurige covid treft ook juist jonge, gezonde, sportieve mensen zonder onderliggende gezondheidsproblemen. Dit virus is dus niet zo onschuldig, het kan een echte sloper zijn."



"Dat wil allemaal niet zeggen dat ik vind dat de maatschappij dan maar weer op slot moet, maar het stoort me wel dat zoveel mensen doen alsof het niets voorstelt."

Omdat jullie veel vragen hadden over dit onderwerp, vroegen we in een oproep wat jullie nog wilden weten over het postcovidsyndroom. De beste en meestgestelde vragen beantwoordden we in een nieuw artikel.

Gebruiker Leon_Deelen lijdt er ook aan en heeft daardoor meer dan een jaar thuisgezeten:



"Jammer genoeg heb ik het postcovidsyndroom. Ik ben meer dan een jaar thuis geweest en werk inmiddels weer in hetzelfde bedrijf, maar kon mijn eigen functie niet aan (5 ploegen meewerkend leidinggevende). Gelukkig werkte mijn baas mee en heb ik nu dagdienst en werk ik maar 4 dagen. Vooral bij inspanningen is mijn energievaatje gauw leeg en na 8 uur werken ben ik moe."



"De andere verschijnselen waarvan ik eerder nooit last had zijn:

Pijn in de gewrichten ( niet altijd dezelfde en ook niet constant); spierpijn in de (vooral) onderbenen; slaap vaak maar 3 a 4 uur waarnaar ik lange tijd wakker lig; namen zijn een groot probleem geworden. Vergeet vaak zelfs namen van personen waarmee ik altijd mee omgegaan ben, ik kan er gewoon niet opkomen; Krijg af en toe het gevoel dat ik hoog ademhaal net alsof je niet door kan ademen."



"Ik heb geluk gehad en klaag dan ook niet, maar iedereen die het heeft wens ik sterkte."

2. Man die uit tbs-kliniek ontsnapte en vrouw neerstak wordt psychisch onderzocht

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend dat de vorig jaar ontsnapte tbs'er Kendrick M. onderzocht zal worden door een psycholoog en een psychiater. Onder dit artikel stelden veel lezers vragen over tbs. Wij vroegen daarom via een oproep welke vragen jullie hier nog over hadden. NU.nl-misdaadverslaggever Joris Peters beantwoordde de meestgestelde en beste vragen in een nieuw artikel, waarover NUjij'ers weer in discussie gingen.

Lezer Broeder_Mark werkt zelf in een tbs-kliniek en denkt dat we het goed doen in Nederland:



"Ik ben opgegroeid met een vader die in de tbs werkte en dus met allerlei verhalen daarover. Desondanks had ik er toch nog een heel verkeerd beeld bij. Dat bleek toen ik zelf in een tbs-kliniek ging werken."



"Ons systeem trekt internationaal de belangstelling in die zin dat statistiek aantoont dat het systeem werkt. De recidive is aantoonbaar minder dan wanneer alleen gevangenisstraf wordt opgelegd."



"M.i. is het enige serieuze alternatief het Amerikaanse systeem, waarbij je vele mensen levenslang opsluit. Dat betekent wel dat de capaciteit van gevangenissen moet worden verveelvoudigd en ze zitten dan vol met mensen die niets meer te verliezen hebben, met Amerikaanse toestanden tot gevolg."



"Kortom: ik denk dat we het best goed doen, al is elk incident er een teveel en hebben we een verplichting ons in te spannen die te voorkomen."

3. McDonald's stapt in Frankrijk tijdelijk over op friet van biet, wortel en pastinaak

McDonald's heeft besloten om de bekende Franse frietjes van aardappels in Frankrijk enkele weken te vervangen door groentefriet die is gemaakt van bietjes, wortels en pastinaak. NUjij'ers gingen over deze keuze in discussie.

Zo zou gebruiker Harm_74aa4e08 de groentefriet wel een keer willen proberen:



"Desondanks het zakelijk misschien niet de slimste zet van McDonald's is, vind ik het op zich wel leuk en zou ik het absoluut ook wel een keertje naast mijn Big Mac bestellen. Puur om het een keertje te proberen."



"Mij zal het niet uitmaken maar ik denk wel dat ze hierdoor klanten verliezen."

Lezers vroegen zich bij dit nieuws ook af of friet van biet, wortel en pastinaak gezonder is dan aardappelfriet. Hoe dat zit, legden we uit in een nieuw artikel. En wat blijkt? Je bent niet gezond bezig als je 'groentefriet' eet.

Gebruiker Petriz01 vindt dat je niet naar McDonald's gaat voor een gezonde maaltijd:



"Er is een groot verschil tussen af en toe een frietje eten, waarvan gemaakt dan ook, of iedere dag. Je gaat niet naar McDonald's om gezond te eten, maar om even van iets lekkers te genieten. Ik doe dat in België met dan een lekkere puntzak friet met flinke dot mayonaise er bovenop. En nee, niet elke dag of elke week, misschien 1 of 2 keer per jaar."

