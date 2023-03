Waarom mogen tbs'ers met verlof? Jullie vragen over tbs beantwoord

Wat is tbs precies? In welke gevallen wordt de maatregel opgelegd? En wat is het verschil met een gevangenisstraf? NU.nl-misdaadverslaggever Joris Peters zat klaar voor al jullie vragen over de tbs-maatregel. Lees hier zijn antwoorden op de beste en meestgestelde vragen.

Lezer: Wat houdt een tbs-behandeling precies in?

"Het komt erop neer dat je wordt behandeld voor een stoornis. De rechter heeft bij het opleggen van een straf geconstateerd dat je een bepaalde persoonlijkheidsstoornis hebt (of meerdere) die van invloed is geweest bij het plegen van het misdrijf. Om te voorkomen dat je opnieuw in de fout gaat als je weer vrijkomt, word je dus behandeld."

"Als de kans op herhaling groot is, gebeurt dit verplicht in een tbs-kliniek. Zo niet, dan kan de behandeling ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een verslavingsinstelling of psychiatrisch ziekenhuis. Dat laatste noem je tbs met voorwaarden. Het eerste is tbs met dwangverpleging."

Frans: Wanneer wordt tbs opgelegd?

"Die wordt opgelegd als er bij iemand een stoornis wordt geconstateerd die van invloed is geweest op het plegen van een misdaad. Je moet schuldig bevonden zijn aan een misdrijf waar minimaal vier jaar cel voor staat. Er wordt een stoornis geconstateerd die een rol heeft gespeeld en de kans moet groot zijn dat je in herhaling valt als je zonder behandeling vrijkomt."

Henk Jan: Wat is de kans op recidive (opnieuw in de fout gaan) bij criminelen die tbs opgelegd krijgen?

"Volgens de laatste cijfers pleegt iets minder dan 30 procent van de ex-tbs-patiënten binnen vijf jaar na ontslag van de tbs-maatregel opnieuw een ernstig delict. Bij ruim 70 procent is dit dus niet het geval."

Saskia: Helpt de tbs-maatregel daadwerkelijk voor een veilige terugkeer in de samenleving in vergelijking met de gevangenis?

"Ja, de kans dat je opnieuw een misdrijf pleegt als je uit de gevangenis komt is groter dan als je tbs hebt gehad."

Ruben: Kun je ook tbs krijgen zonder dat je een gevangenisstraf krijgt?

"Dat kan zeker. Dan stelt een rechter vast dat je volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van je misdaad, bijvoorbeeld door een psychose. De rechter zegt dan dat je er eigenlijk niets aan kon doen omdat je ziek bent. Daarvoor moet je wel behandeld worden en dan krijg je alleen tbs."

Ruben: Kun je tbs krijgen waarbij je je vanaf het begin al buiten de kliniek mag begeven?

"Ja, dat kan. Dan krijg je tbs met voorwaarden. Dan heeft de rechter bepaald dat de kans niet heel groot is dat je in herhaling valt als het gaat om het plegen van een misdrijf, maar dat je wel behandeling nodig hebt. Bijvoorbeeld een psychiatrische behandeling of het verplicht nemen van medicijnen. De reclassering houdt in de gaten of dit ook gebeurt."

Lijst: Ik zie dat mensen soms én gevangenisstraf én tbs krijgen opgelegd. Waarom? Iemand met tbs is toch niet toerekeningsvatbaar? Wat draagt een gevangenisstraf dan bij?

"Dat heeft te maken met de mate van toerekeningsvatbaarheid. Ben je volledig ontoerekeningsvatbaar, dan krijg je geen celstraf. Maar ben je deels ontoerekeningsvatbaar, dan wel. Want dan is de daad je wel aan te rekenen."

Cariel: Wordt tbs ook weleens opgelegd als er geen persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld?

"Nee. Deskundigen zoals psychologen en psychiaters worden gevraagd wat hun inschatting is over iemand."

Reist: Waarom mogen tbs'ers na verloop van tijd op 'proefverlof' en wie beoordeelt of iemand daaraan toe is? Wanneer dat gebeurt, hoor je (te) vaak dat iemand "aan de aandacht van de begeleider is ontsnapt". Tbs heeft als doel (zover ik weet) de maatschappij te beschermen tegen figuren die ongeschikt zijn om in de maatschappij te functioneren, maar de praktijk is soms anders.

"Omdat het de bedoeling is dat iemand terugkeert in de maatschappij. En daar hoort verlof bij, dat is als het ware een oefening. Het is een groot misverstand dat dit vaak misgaat. Maar als het misgaat, is het vrijwel altijd gelijk nieuws. Daardoor kun je het gevoel krijgen dat het vaak fout afloopt. Er zijn per jaar zo'n 70.000 verloven voor tbs-patiënten, begeleid en onbegeleid. Nog geen 1 procent per jaar komt niet of niet op tijd terug."

Edwin: Wat gebeurt er als iemand is uitbehandeld?

"Soms kan een tbs'er ondanks behandeling niet veilig terugkeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld omdat hij niet meewerkt aan zijn behandeling. Dan kan hij op een longstayafdeling (afdeling voor langdurig verblijf) van een tbs-kliniek worden geplaatst."